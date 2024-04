Paciente em tratamento oncológico tem aumento anormal dos cílios

São Paulo

Em tratamento para um adenocarcinoma sigmoide em metástase, câncer que atinge o trato digestivo, um paciente apresentou erupção acneica grave e aumento do comprimento, espessura e curvatura dos cílios. Segundo relatório da Jama Dermatology, isso ocorre como efeito colateral dos medicamentos oncológicos.

Definida como tricomegalia medicamentosa, a condição apareceu após o tratamento com radioterapia, quimioterapia e o uso do medicamento panitumumabe —indicado para tratamento de câncer colorretal metastático.

Homem teve aumento substancial do volume de cílios após tratamento oncológico - Reprodução/ Jama Dermatology

O relatório mostrou que a tricomegalia é um efeito secundário do medicamento panitumumab, antagonista do inibidor do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) e que as alterações capilares relacionadas ao fármaco afetam potencialmente o crescimento e a textura dos fios, como é observado nos cílios.

Segundo o documento, 80% dos pacientes que fazem uso de medicamentos inibidores do EGFR apresentam efeitos adversos na pele.

Outros medicamentos, como os utilizados para o tratamento de glaucoma, também são conhecidos por causarem reações adversas quanto à quantidade de cílios —essa composição, inclusive, ajudou na criação de produtos comercializados propriamente para o aumento dos cílios.

O paciente foi tratado com antibióticos, corticoides e antifúgicos tópicos para as lesões acneicas. Nos cílios, o recomendado foi um corte seguro para evitar que o aumento resulte em complicações oculares, como erosões ou úlceras na córnea.

De acordo com o relatório, é comum que a tricomegalia apareça nos primeiros meses de tratamento oncológico com medicamentos inibidores do EGFR, mas isso costuma parar quando o procedimento é descontinuado.