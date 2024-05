Uso diário de maconha ultrapassa o de bebidas alcoólicas no EUA, diz estudo

The New York Times

Pela primeira vez registrado, a maconha superou o álcool como a droga diária de escolha dos americanos.

Em 2022, 17,7 milhões de pessoas relataram usar maconha todos os dias ou quase todos os dias, em comparação com 14,7 milhões que relataram usar álcool com a mesma frequência, de acordo com um estudo publicado na quarta-feira (22) no jornal Addiction que analisou dados da Pesquisa Nacional sobre o Uso de Drogas e Saúde dos EUA.

Embora muito mais pessoas bebam do que usem maconha, beber frequentemente se tornou ligeiramente menos comum do que era cerca de 15 anos atrás, descobriu o estudo. Mas a proporção de pessoas nos EUA que usam maconha com frequência aumentou 15 vezes nas três décadas desde 1992, quando o uso diário de erva atingiu um ponto baixo.

Mulher carrega uma planta de maconha durante a Parada Anual de Cannabis de Nova York, em Manhattan, na cidade de Nova York - Eduardo Munoz - 4.mai.2024/Reuters

A legalização da maconha também acelerou rapidamente desde os anos 1990. A droga agora é legal para uso recreativo em 24 estados e Washington, D.C., e para uso medicinal em 38 estados e D.C.

O aumento acentuado na prevalência do uso frequente de maconha ao longo das últimas três décadas pode ser atribuído em parte a uma crescente aceitação da droga, disse Jonathan P. Caulkins, professor de política pública na Heinz College da Universidade Carnegie Mellon. E como os dados da pesquisa foram autodeclarados, as pessoas podem se sentir mais confortáveis em divulgar com que frequência a usam.

Mesmo assim, "não acho que para a maioria dos usuários diários ou quase diários seja uma atividade promovedora de saúde", acrescentou. "Para alguns, é verdadeiramente prejudicial."

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Vários especialistas que não estavam envolvidos na pesquisa disseram que as descobertas do estudo são preocupantes. Aqueles a favor da legalização da maconha argumentaram que tornar a droga amplamente disponível afastaria as pessoas dos danos do álcool, disse Beatriz Carlini, professora associada de pesquisa no departamento de psiquiatria da Universidade de Washington em Seattle.

Mas os dados do estudo, que mostram apenas um leve declínio no uso frequente de álcool, sugerem que esse não foi o caso. "É desanimador", disse ela.

Carlini e outros observaram que as concentrações de THC, o componente psicoativo da maconha, aumentaram drasticamente ao longo dos anos.

Em 1995, a concentração de THC em amostras de maconha apreendidas pela Administração de Repressão às Drogas era cerca de 4%. Em 2021, era cerca de 15%. E agora os fabricantes de maconha estão extraindo THC para fazer óleos, comestíveis, cera, cristais do tamanho de açúcar e produtos semelhantes a vidro chamados shatter com níveis de THC que podem exceder 95%.