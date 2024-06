Saiba por que temos chulé e como aliviar o mau cheiro dos pés

The New York Times

Pés fedidos são normais, especialmente para pessoas que suam muito como resultado de exercícios, clima quente ou sapatos que não respiram. Aumentar os cuidados com os pés pode ser tudo o que alguém precisa para amenizar o cheiro. Mas isso não torna fácil abordar o assunto.

"Vejo isso o tempo todo", diz Nicholas Butler, um podólogo em Beachwood, Ohio. "As pessoas até ficam envergonhadas de vir me consultar sobre isso."

Pés com chulé, como se livrar do mau cheiro? - Unsplash

Eu moro com alguém que tem pés muito fedidos. Por que isso acontece e o que essa pessoa pode fazer a respeito?

Se alguém tem bromidrose, o termo técnico para pés fedidos e odor corporal geral, suor e bactérias provavelmente são os culpados, ele disse.

As glândulas sudoríparas ajudam a regular a temperatura corporal, e temos mais delas em lugares como axilas, palmas das mãos e as solas dos pés. Mas o suor sozinho não tem odor, disse Butler. As bactérias se alimentam da transpiração, produzindo ácidos que podem fazer os pés cheirar a queijo, enxofre ou vinagre.

Por que alguns pés fedem mais do que outros?

Se os pés de alguém estiverem úmidos o tempo todo, mesmo quando não estão ativos, ou se estiverem vendo condensação no chão ao andar descalço, pode haver um problema subjacente, explica Butler. Por exemplo, a hiperidrose plantar, uma condição em que glândulas sudoríparas hiperativas causam suor excessivo nos pés, pode ser a culpada.

"Quanto mais você transpira, mais úmido fica", diz Alicia Canzanese, podóloga em Glenside, Pensilvânia (EUA), e pés úmidos causam mais do que apenas acúmulo de bactérias.

Pés úmidos criam um ambiente ideal para infecções fúngicas, como pé de atleta ou fungo nas unhas. Algumas infecções fúngicas causam odores, mas muitas pessoas que as têm podem estar lidando com fungos e bactérias. Nesses casos, tratar apenas a infecção fúngica pode não eliminar o cheiro, diz Lori S. Weisenfeld, podóloga na cidade de Nova York.

Pessoas passando por mudanças hormonais, como adolescentes e mulheres grávidas, também podem suar mais nos pés, diz Kosta P. Antonopoulos, podólogo em Sioux City, Iowa (EUA).

Como se livrar do mau cheiro?

Se não houver sintomas de infecção —como coceira, vermelhidão, ressecamento ou pele rachada— pequenos ajustes devem ajudar, diz Butler.

Mantenha os pés e unhas dos pés limpos

Muitas pessoas, especialmente algumas crianças e adolescentes, diz Canzanese, não dedicam tempo a limpar os pés. Antonopoulos recomendou esfregar os pés pelo menos diariamente, incluindo entre os dedos. Use sabonete sem fragrância, ele diz, porque enquanto os sabonetes perfumados podem mascarar o odor, eles são mais propensos a irritar a pele. Sujeira, bactérias e detritos presos sob as unhas dos pés podem fazer com que os pés cheirem mal, afirma Canzanese, então mantenha-as aparadas. E seque bem os pés antes de colocar as meias, ela diz.

Experimente antitranspirante ou desodorante

Canzanese sugeriu passar um bastão de antitranspirante-desodorante diretamente nas solas dos pés. Use um sólido transparente que não tenha fragrâncias ou corantes, ela diz, para reduzir o risco de irritação.

Apenas certifique-se de designar um bastão apenas para os pés. "Você não quer usar acidentalmente o de pé na axila, especialmente se for propenso a pé de atleta", diz Canzanese.

Troque de meias e sapatos

Usar sapatos fechados sem meias "é uma receita para ter pés muito fedidos", diz Canzanese. E trocar as meias durante o dia, juntamente com o uso daquelas feitas principalmente de algodão ou lã para absorver a umidade, diz ela.

Trocar de sapatos é importantes para evitar o cheiro forte - Adobe Stock

Rotacionar os sapatos a cada dois dias também pode ajudar muito. "Quando você tem o mesmo par de sapatos —dia após dia— eles realmente não têm tempo para secar entre os usos", diz Jessica Milliman, podóloga em Ashtabula, Ohio (EUA). Mas alternar entre alguns pares e optar por sapatos com topo de malha ou abertos que promovem a circulação de ar pode manter os pés mais secos.

Desinfete seus sapatos

Milliman também recomenda lavar os sapatos, borrifá-los com um desinfetante como Lysoform e deixá-los secar, para que as bactérias não tenham muita oportunidade de se acumular, explica ela. Em vez de lavar na máquina, Antonopoulos sugere substituir as palmilhas a cada poucos meses e observa que existem opções de controle de odor.

Quando é hora de ver um médico?

Se alguém ainda tiver pés fedorentos após algumas semanas de cuidados meticulosos com os pés, "eu digo às pessoas, 'você precisa ir ver seu podólogo'", diz Butler.

Mudanças visíveis na pele —como erupções cutâneas, pequenas indentações ou descamação ou coceira persistente— também são sinais para ver um médico que possa diagnosticar outras condições de pele ou unhas que causam odor, diz Canzanese. A ceratolise pitiríase, por exemplo, é uma infecção bacteriana que causa pequenas indentações na pele e é tratada com antibióticos.

Se a hiperidrose plantar for a razão para os pés úmidos, um podólogo pode recomendar opções como antitranspirantes prescritos especificamente para os pés. Eles também podem sugerir injeções de botox ou iontoforese (o uso de uma corrente elétrica na pele dos pés).

Seja suor excessivo acompanhado por bactérias, fungos ou algo mais, um médico pode ajudar. Enquanto isso, pés limpos e secos são um passo positivo: "Temos uma zona onde prosperamos melhor", diz Weisenfeld. "O mesmo acontece com as bactérias."