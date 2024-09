Aliança para vacinas da OMS diz que vai comprar 500 mil doses da vacina para Mpox da Bavarian Nordic

Londres | Reuters

O grupo global de vacinas Gavi comprará 500 mil doses da vacina Mpox da Bavarian Nordic, sua primeira compra da vacina para ajudar a combater um surto em partes da África, disse o grupo nesta quarta-feira (18).

Em 2024, houve mais de 25 mil casos suspeitos de Mpox e 723 mortes na África, principalmente na República Democrática do Congo (RDC), de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), que declarou o surto uma emergência de saúde global.

Frasco da vacina contra Mpox da Bavarian Nordic - Eric Gaillard/Reuters

A Gavi, uma aliança público-privada que ajuda na compras de vacinas para países de baixa renda, disse que gastará até US$ 50 milhões (cerca de R$ 274 mi) no plano, que inclui o transporte, entrega e custos de administração das vacinas. As doses devem ser entregues este ano.

Cerca de 3,6 milhões de doses da vacina Mpox já foram prometidas à RDC por países ricos que possuem estoques, disse a Organização Mundial da Saúde, mas apenas uma pequena parte chegou até agora. A OMS aprovou a vacina para uso na última sexta (13).

A compra da Gavi, possibilitada por uma nova regra criada na pandemia de Covid para responder rapidamente a emergências de saúde pública, pode acelerar a resposta no Congo e em outros países afetados.

O preço da vacina não foi divulgado. O investimento de US$ 50 milhões equivale a cerca de US$ 100 (ou R$ 548) por vacina, menor do que as estimativas anteriores. Mas o preço real provavelmente é ainda menor, pois o dinheiro inclui financiamento para o armazenamento e distribuição.

A diretora executiva da Gavi, Sania Nishtar, disse que a prioridade era trabalhar com parceiros "para transformar essas vacinas em vacinações o mais rápido e eficaz possível e, ao longo do tempo, construir um estoque global de vacinas."

O acordo aumentará significativamente a disponibilidade da vacina Mpox para os países africanos, disse o diretor executivo da Bavarian Nordic, Paul Chaplin. Na semana passada, a empresa disse que adiaria alguns pedidos existentes para 2025, com base em contratos do governo dos Estados Unidos, para focar nas necessidades do mercado agora.

A Mpox, que se espalha por contato próximo e geralmente causa sintomas semelhantes aos da gripe e lesões cheias de pus, tem sido um problema de saúde pública em partes da África por décadas. Mas as vacinas nunca estiveram disponíveis fora de ensaios clínicos em países afetados na África, mesmo depois que uma cepa diferente do vírus se espalhou globalmente em 2022 e países de alta renda usaram vacinas para ajudar a conter o surto.