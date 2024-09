Conservas vegetais caseiras mal preparadas podem causar botulismo

São Paulo

Pessoas que produzem conservas caseiras, que fazem procedimentos estéticos com toxina botulínica (conhecida pelo nome comercial Botox) e aqueles que consomem frutos do mar estão mais vulneráveis a desenvolver botulismo.

A doença é uma intoxicação grave causada pela bactéria Clostridium botulinum, que produz a toxina botulínica, usada no Botox e encontrada na natureza, capaz de causar paralisia e perda de reflexos no corpo ao atingir o sistema nervoso e, nos casos mais graves, morte.

Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), as práticas incorretas de manipulação dos alimentos podem levar à contaminação do alimento e causar doenças como o botulismo.

Quem prepara conservas em casa deve seguir as etapas corretas de vedação e refrigeração, para evitar a proliferação da bactéria causadora do botulismo. - Maria Verkhoturtseva/Pexels

"Com o crescimento do veganismo, muitos passaram a preparar conservas em casa sem seguir as etapas corretas de vedação e refrigeração, permitindo a proliferação da bactéria", explica o infectologista Marcelo Simão, consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).

"Não se deve subestimar o risco ao preparar alimentos em casa. Há uma série de regras que precisam ser seguidas para evitar a proliferação da bactéria", diz.

Além das conservas caseiras e do consumo de frutos do mar mal conservados ou enlatados de forma inadequada, Simão menciona o risco de contrair botulismo pelo uso do botox, que utiliza pequenas quantidades de toxina botulínica para paralisar os músculos e melhorar rugas e linhas de expressão.

"Quando aplicado de forma exagerada, o paciente pode apresentar sintomas de botulismo, já que a toxina utilizada é a mesma. No entanto, é um cenário raro, pois a quantidade usada nesses procedimentos costuma ser bem controlada", afirma.

Segundo o infectologista, a doença pode causar sequelas neurológicas e respiratórias graves se não for tratada rapidamente.

"O soro antibotulínico deve ser administrado o quanto antes para neutralizar a toxina e evitar complicações graves", diz.

No entanto, por apresentar sintomas comuns, como dores de cabeça, diarreia e náusea, o diagnóstico passa a ser mais difícil.

"Não há exames rápidos para detectar, somente testes laboratoriais. Se houver suspeita, é importante agir rápido", orienta.

O que é botulismo?

Botulismo é uma intoxicação grave causada pela neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Essa toxina é a mais potente encontrada na natureza e pode causar paralisia e perda de reflexos no corpo ao se ligar ao sistema nervoso, segundo Alexandre Barbosa, coordenador científico da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).

Em condições normais, o corpo humano consegue lidar com a bactéria de forma natural e sem nenhum sintoma, porém quando ela inicia o processo de fermentação e produz a toxina botulínica, passa a representar um perigo maior.

Mesmo se ingerida em pouquíssima quantidade, a toxina pode causar envenenamento grave em questão de horas.

O botulismo é comum?

Não. Apesar de ser uma doença grave, o botulismo é raro.

Atualmente, os casos no Brasil não superam uma dezena por ano, graças à maior industrialização e higienização dos alimentos.

Como se pega botulismo?

A forma mais comum é pelo consumo de alimentos contaminados, como conservas mal higienizadas, salsichas artesanais, carnes enlatadas e produtos de origem animal mal preparados.

Também pode ser contraído pela ingestão de produtos com toxinas ou pela presença da bactéria no intestino.

A bactéria não é contagiosa, ou seja, não transmite de pessoa para pessoa.

Quais são os principais sintomas?

Barbosa explica que os primeiros sintomas da doença são comuns, o que dificulta o diagnóstico.

"De 48h a 72h após a contaminação começam os sintomas leves. Depois, em até um mês, a toxina se liga aos neuroreceptores e começam os sinais mais graves, como a dificuldade para respirar e as paralisações de músculos", afirma.

Sintomas iniciais Dores de cabeça Tontura Sonolência Visão turva Diarréia Náusea Vômito

Sintomas graves Fraqueza Perda de sensibilidade nas pernas e braços Paralisação dos músculos do rosto Dificuldade para abrir os olhos, falar e engolir Dificuldade para respirar



Segundo o Ministério da Saúde, a doença pode levar à morte por paralisia da musculatura respiratória.

Como prevenir o botulismo?

Para evitar o botulismo, é importante não consumir conservas de latas estufadas, vidros embaçados ou alimentos vencidos.

Ao preparar conservas caseiras, é essencial fervê-las por pelo menos 15 minutos e armazenar alimentos abertos a temperaturas abaixo de 15°C.

Manter uma boa higiene das mãos também ajuda a prevenir a contaminação.

Como funciona o tratamento do botulismo?

O tratamento do botulismo deve ser realizado em uma unidade hospitalar com UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para garantir o monitoramento adequado. Quanto antes for iniciado, menor é o risco de morte do paciente e maiores são as chances de não deixar sequelas.

O processo de recuperação é lento e depende de como o organismo reage ao tratamento.

O Ministério da Saúde indica duas linhas de tratamento principais:

Tratamento de suporte: envolve medidas gerais de suporte e monitoramento cardiorrespiratório.

Tratamento específico: usa o soro antibotulínico (SAB) para eliminar a toxina e antibióticos para tratar a bactéria C. botulinum.

O SAB é fornecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde) após notificação do caso suspeito.