Mbappé avisa que deixará o PSG no ano que vem

Paris | AFP

O craque francês Kylian Mbappé informou ao PSG, por carta, que não exercerá a opção de renovação por mais uma temporada. Com isso, seu contrato acabará no final da próxima temporada, em junho de 2024, disse uma fonte à AFP.

O PSG não quer deixar o atacante de 24 anos livre em um ano, então a possibilidade de uma transferência está aberta neste verão, caso as negociações para uma possível renovação, de fato, falhem antes de 31 de julho. As informações são do jornal L'Equipe.

A decisão do jogador ocorre apenas um ano depois da surpreendente renovação de contrato com o clube parisiense quando parecia que o atleta, no PSG desde 2017, estaria próximo de fechar com o Real Madrid.

Mbappé tinha até 31 de julho de 2023 para informar ao PSG se queria ou não ativar essa cláusula em seu contrato.

Kylian Mbappe durante treino da seleção francesa; jogador avisou que não ficará no PSG - Franck Fife/AFP

O francês já deixou em aberto a possibilidade de rescindir o contrato em 2024 por ocasião da premiação dos melhores da temporada em 28 de maio, na qual pela quarta temporada consecutiva foi eleito o melhor jogador da Ligue 1.

"Já disse que no ano que vem jogarei pelo PSG. Ainda tenho um ano de contrato e vou cumpri-lo", declarou naquele dia.

Questionada na noite desta segunda-feira (12), a assessoria de Mbappé não comentou o assunto.

Caso se confirme a saída de Mbappé neste verão, seria um duro golpe para o clube parisiense, já que ela se juntaria à saída de Lionel Messi, que anunciou sua transferência para o Inter Miami.

E o futuro da terceira grande estrela das últimas duas temporadas, o brasileiro Neymar, também não está garantido devido às lesões e ao desempenho do craque.

Essas duas temporadas em que o PSG contou com seu trio de estrelas na frente terminaram com duas dolorosas eliminações nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o verdadeiro objetivo do time.

Novela da renovação

Em maio de 2022, depois de novela com especulações sobre transferência ao Real Madrid, Mbappé anunciou sua renovação de contrato com o Paris Saint-Germain. O acordo era válido por três anos.

De acordo com a britânica BBC, o PSG havia acertado pagar 150 milhões de euros (R$ 772 milhões, na cotação da época) para manter o astro francês. O clube de Paris é o responsável pela transação mais cara da história, em 2017, quando Neymar trocou o Barcelona pelo PSG por 222 milhões de euros (R$ 1,14 bilhão).