Jamaica surpreende e empata com a França em estreia do grupo do Brasil

A Jamaica surpreendeu a favorita França e conseguiu um heroico empate por 0 a 0, neste domingo (23), na estreia das duas equipes na Copa do Mundo feminina de 2023. O duelo aconteceu em Sidney, na Austrália, e valeu pela primeira rodada do Grupo F, o mesmo do Brasil.

Por um lado, o resultado inesperado abre caminho para a seleção brasileira largar em vantagem na disputa direta com as francesas pelo primeiro lugar na classificação. Por outro, mostra as caribenhas em condições de fazer um jogo duro contra o time da técnica Pia Sundhage e embolar a briga em uma chave que parecia bastante desequilibrada a favor das duas principais candidatas.

Artilheira francesa Le Sommer sofreu com a marcação de Deneisha Blackwood, eleita a melhor em campo - David Gray/AFP

O Brasil estreia nesta segunda-feira (24), em Adelaide, também na Austrália, contra a debutante seleção do Panamá. O jogo está marcado para as 8h (de Brasília) e terá transmissão de Globo, SporTV, Cazé TV, ge, globoplay e Fifa+. Confira outros jogos e a classificação na tabela completa.

Uma das favoritas ao título (5ª colocada no ranking da Fifa), a França dominou amplamente a partida contra a Jamaica (43ª) e chegou a acertar a trave nos momentos finais.

De acordo com as estatísticas oficiais, as Bleues tiveram 46% da posse de bola, contra 20% das Reggae Girlz —os outros 34% foram considerados em disputa. A equipe do técnico Hervé Renard contabilizou ainda 13 finalizações (5 na meta), mais que o dobro em relação às adversárias (6 chutes, 2 no alvo).

Diante da pressão, principalmente no segundo tempo, as jamaicanas demonstraram muita força na marcação. E ainda contaram com a sorte, como no lance em que a atacante francesa Diani cabeceou no travessão, já aos 44 minutos do segundo tempo.

Tentando se segurar de todas as formas, a Jamaica ainda ficou com uma jogadora a menos após a expulsão da atacante Khadija Shaw, aos 46 minutos da etapa complementar, pelo segundo cartão amarelo.

Esse foi o primeiro ponto conquistado pela seleção da Jamaica em Copas, nesta que é a segunda participação da equipe em Mundiais. O resultado foi bastante celebrado pelas caribenhas no gramado após o apito final, especialmente depois do anúncio do prêmio de melhor em campo para a defensora Deneisha Blackwood.

Na próxima rodada, a França tentará recuperar o prejuízo contra o Brasil. As europeias foram as algozes da seleção nas oitavas de final da última edição da Copa feminina (2019), com vitória por 2 a 1 na prorrogação.

As duas favoritas do grupo se enfrentarão no próximo sábado (29), às 7h (de Brasília). A Jamaica, por sua vez, vai medir forças com o Panamá, no mesmo dia, às 9h30.