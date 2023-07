Holanda vence Portugal com gol validado pelo VAR

Pelotas (RS)

Holanda e Portugal se encontraram, na madrugada deste domingo (23), em um duelo que encerrou a primeira rodada do grupo E pela Copa do Mundo feminina. A partida aconteceu no Estádio de Dunedin, na Nova Zelândia, e terminou com vitória para a seleção holandesa por 1 a 0.

O confronto foi equilibrado e, apesar de reforçar o favoritismo do time holandês que é o atual vice-campeão da Copa, foi uma importante estreia para Portugal que participa pela primeira vez do campeonato.



O único gol da partida foi marcado aos 13 minutos do primeiro tempo por Stefanie van. A jogada chegou a ser anulada, mas logo em seguida foi validada após revisão do VAR.

Stefanie van der Gragt celebra a vitória da Holanda em cima da seleção portuguesa - Sanka Vidanagama/AFP



Com o resultado, a Holanda é a segunda colocada do grupo E, ficando atrás dos EUA. A seleção norte-americana tem a mesma pontuação, mas possui vantagem pelo saldo de gols marcados. Portugal está em terceiro e em último na chave está o Vietnã.



Próxima rodada

Na próxima rodada da chave Holanda e EUA se encontram em jogo marcado para a quarta-feira (26), às 22h (horário de Brasília), no Estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia.



Portugal e Vietnã jogam no dia seguinte, quinta-feira (27), às 4h30min, no FMG Stadium Waikato, em Hamilton, Nova Zelândia.