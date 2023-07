Patrocinadora da França usa inteligência artificial para promover seleção feminina

São Paulo

Jogadas ensaiadas, dribles desconcertantes, além de golaços de voleio, de bicicleta ou de falta. "Só os 'Blues' nos proporcionam esse tipo de emoção", diz um trecho do comercial de um dos patrocinadores da seleção francesa após a exibição de jogadas supostamente protagonizadas por astros como Griezmann e Mbappé.

Na sequência, a peça revela que os lances são, na verdade, da equipe feminina da França. Por meio do uso de inteligência artificial, a empresa de telefonia Orange criou uma peça publicitária na qual jogadas do time feminino francês foram recriadas, com os rostos e características físicas dos atletas masculinos.

Amandine Henry comemora gol em partida da seleção francesa - Lionel Bonaventure - 6.jun.23/AFP

"Na Orange, quando apoiamos os homens, apoiamos as mulheres", afirma a empresa em outro trecho.

A França está entre as 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo feminina na Austrália e na Nova Zelândia. As francesas estão no Grupo F, ao lado de Brasil, Jamaica e Panamá.

O duelo com a equipe brasileira está marcado para o dia 29 de julho, às 7h (horário de Brasília).

Veja a campanha abaixo.