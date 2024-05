Jogadores de Internacional e Grêmio ajudam afetados pelas enchentes no RS

São Paulo

Jogadores do Internacional e do Grêmio estão atuando no auxílio à população afetada pelas fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Nas redes sociais, publicações mostram jogadores dos dois principais clubes do estado em centros de doações e até levando motos aquáticas para resgatar pessoas ilhadas devido às enchentes históricas no estado.

Os próprios clubes também foram afetados pelas chuvas. Entre a tarde de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira (3), os Centros de Treinamento dos dois foram inundados pela cheia do Rio Guaíba. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já havia adiado todas as partidas envolvendo equipes gaúchas até segunda.

Jogador Thiago Maia do Internacional auxiliando no recebimento das doações no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre - Sport Club Internacional no X

Internacional, Juventude e Coritiba são algumas das equipes que estão arrecadando doações para os atingidos pelas chuvas. Seus respectivos estádios estão sendo usados como ponto de coleta. O Grêmio suspendeu nesta sexta-feira a arrecadação nos pontos que havia disponibilizado por orientação das autoridades, como forma de manter a segurança da população.

O goleiro uruguaio Sergio Rochet, do Internacional, esteve nesta tarde no Centro Social Padre Pedro Leonardi, na zona sul da capital gaúcha, para ajudar a servir o almoço para os desabrigados.

"Todo Rio Grande do Sul está precisando de nós, da nossa ajuda. Tudo que você puder arrecadar para ajudar as pessoas que passam por esse momento difícil aqui no Centro Social Padre Pedro Leonardi, está aceitando cesta básica, material de limpeza, roupa e tudo o que puder ajudar será bem-vindo", diz o goleiro da seleção uruguaia em vídeo nas redes sociais do centro social.

"Torcedor, há muita gente precisando de você neste momento. Traga sua doação até o Gigantinho. Contamos contigo", diz o atacante equatoriano Enner Valencia do Internacional em vídeo no canal do clube no X (antigo Twitter).

O meia Thiago Maia, do Colorado, também aparece em vídeo do clube em que aparece puxando um carrinho com mantimentos no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, integrado ao complexo do estádio Beira Rio.

Segundo relatos de usuários nas redes sociais, o atacante Diego Costa, do Grêmio, também se mobilizou na causa. O jogador brasileiro naturalizado espanhol levou motos aquáticas para socorrer famílias que ficaram ilhadas no município de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre.

O Rio Grande do Sul registrou 39 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado desde o fim da semana. A informação foi dada pelo governador Eduardo Leite (PSDB), durante transmissão de vídeo ao vivo pela internet no fim da tarde desta sexta-feira (3). Há um total de 68 pessoas desaparecidas, segundo ele. De acordo com a Defesa Civil, 265 municípios foram afetados até aqui.