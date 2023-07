Seleção feminina do Canadá anuncia acordo salarial provisório em meio à Copa

São Paulo

As jogadoras da seleção feminina do Canadá divulgaram comunicado nesta sexta-feira (28) para anunciar que chegaram a um acordo provisório sobre questões de igualdade salarial e cortes orçamentários com a Canada Soccer, órgão oficial do futebol canadense.

As atletas, porém, ressaltaram que estão decepcionadas com o estado geral das negociações. "Estamos profundamente desapontados por nos encontrarmos sem um acordo mais completo nesta fase crucial do nosso calendário", diz um trecho da nota.

A seleção canadense iniciou a disputa da Copa do Mundo feminina na Austrália e na Nova Zelândia sem um acordo coletivo de trabalho com a Canada Soccer.

Jogadoras do Canadá posam antes de partida contra a Irlanda - Colin Murty - 26.jul.23/AFP

Em fevereiro, Janine Beckie, uma das líderes do elenco, disse que o grupo exigia o mesmo orçamento para 2023 que a seleção masculina tinha na Copa do Mundo de 2022 no Qatar.

As atletas também queriam detalhes sobre como esse dinheiro foi gasto, como seus orçamentos se comparam ao da seleção masculina e como o dinheiro gerado pela realização da Copa do Mundo feminina de 2015, sediada no Canadá, foi gasto.

"Nós e a seleção masculina continuamos comprometidos em encontrar uma solução de longo prazo que proporcione um tratamento justo e igualitário para nossas atuais seleções nacionais e investimentos no futuro do futebol canadense, mas, por enquanto, nossa equipe quer se concentrar apenas no futebol", diz o trecho final do comunicado divulgado pelas jogadoras.

O Canadá está na segunda posição do Grupo B do Mundial, com quatro pontos, empatado com a Nigéria, a líder da chave, que tem ainda a Austrália em terceiro, com três, e a Irlanda, ainda sem pontuar, em último.

Leia a íntegra do comunicado

Na segunda-feira, 24 de julho, fechamos um acordo provisório com a Canada Soccer para fornecer remuneração para nossa equipe em 2023, incluindo a alocação de prêmios em dinheiro da Copa do Mundo feminina da Fifa.

Como a extensão das restrições financeiras do Canada Soccer foi revelada, fomos forçados a escolher entre a compensação e o financiamento necessário para manter os campos de treinamento necessários. Fomos forçados a escolher entre receber uma parte justa das recompensas dos sucessos de nossas equipes nas Copas do Mundo e nosso compromisso com a igualdade de remuneração e tratamento com nossa seleção nacional masculina.

Estas são escolhas que não deveríamos ter feito. Estamos profundamente desapontados por nos encontrarmos sem um acordo mais completo nesta fase crucial do nosso calendário. Embora existam muitos itens importantes restantes para negociações futuras com a Canada Soccer, trabalhamos com a Canada Soccer para garantir que este acordo de compensação provisória garanta, no mínimo, igualdade de remuneração com a nossa seleção masculina, dentro das restrições criadas pela situação financeira da Canada Soccer.

Isso ainda não acabou.

Nós e a seleção masculina continuamos comprometidos em encontrar uma solução de longo prazo que proporcione um tratamento justo e igualitário para nossas atuais seleções nacionais e investimentos no futuro do futebol canadense, mas, por enquanto, nossa equipe quer se concentrar apenas no futebol. Queremos agradecer aos nossos leais torcedores, às equipes e jogadores de todo o mundo que estiveram conosco e à seleção nacional masculina por seu apoio contínuo à nossa equipe.

Atenciosamente, jogadoras da seleção feminina