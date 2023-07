Veja onde assistir à estreia da seleção feminina na Copa do Mundo

São Paulo

A seleção brasileira faz sua estreia na Copa do Mundo feminina nesta segunda-feira (24) contra o Panamá, às 8h da manhã de Brasília, pelo Grupo F.

A partida será transmitida de graça na TV aberta pela Globo e na internet através da CazéTV e do Fifa+. Outra opção é a transmissão fechada do SporTV. Acompanhe tudo sobre a estreia no lance a lance da Folha.

Treino da seleção brasileira feminina em Gold Coast, na Austrália - Thais Magalhães/CBF

Os outros dois adversários do Grupo F, Jamaica e França, empataram por 0 a 0 na manhã de domingo (23). Depois do Panamá, o próximo confronto do Brasil será contra as francesas, às 7h deste sábado (29). Confira a tabela da Copa do Mundo feminina.

Marta, camisa 10 da seleção, deve começar a partida no banco; veja a escalação do Brasil.