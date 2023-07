Alemanha goleia Marrocos por 6 a 0, com dois gols contra

São Paulo



Segunda colocada no ranking da Fifa, a seleção da Alemanha fez sua estreia contra a estreante equipe do Marrocos com uma goleada de 6 a 0 em Melbourne, na Austrália, pela Copa de Mundo feminina, na madrugada desta segunda-feira (24).

Os dois primeiros gols, aos 10 e aos 38 minutos do primeiro tempo, foram marcados pela atacante Alexandra Popp. O terceiro, no começo do segundo tempo, aconteceu sob pressão da seleção alemã, marcado por Bühl.

ALexandra Popp comemora após marcar o primeiro gol da Alemanha contra Marrocos - William West/AFP



O quarto gol, aos nove minutos do segundo tempo, veio após cobrança de escanteio. Foi gol contra de Aït El Haj, após tentativa de segurar a bola com o joelho. O quinto gol também foi contra. O sexto gol, ao 45 do segundo tempo, foi marcado por por Schüller.

As alemãs são bicampeãs mundiais (2003 e 2007), campeãs olímpicas nos Jogos do Rio-2016 e oito vezes vencedoras da Eurocopa, além de terem um liga nacional forte que, com frequência, vê seus times disputarem a Champions League. Em 2023, por exemplo, o Wolfsburg ficou com o vice-campeonato após ser derrotado pelo Barcelona.

As marroquinas fazem a primeira participação em Copas do Mundo. A equipe africana é a 72ª colocada no ranking da Fifa.

Na partida, as jogadoras marroquinas fizeram história com a defensora Nouhaila Benzina, no banco de reserva, a primeira atleta do torneio a utilizar o hijab —lenço usado por muçulmanas que cobre os cabelos e orelhas. Liberada pela Fifa na última Copa, a vestimenta foi proibida na França, sede do torneio em 2019.