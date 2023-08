Colômbia avança para as quartas de final após derrotar a Jamaica

São Paulo

A Colômbia avançou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina após derrotar a Jamaica por 1 a 0 na madrugada desta terça-feira (8). A equipe vai enfrentar a Inglaterra, campeã da Eurocopa em 2022, nas quartas de final, no sábado (12), às 7h30, no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália.

Foi a primeira vez que as colombianas chegaram a essa etapa da disputa mundial.

Linda Caicedo, da Colômbia, tem chute defendido por Rebecca Spencer, da Jamaica - Hannah Mckay/Reuters

A vitória foi conquistada com um gol de María Usme aos 51 minutos. Foi o primeiro gol sofrido pela Jamaica na Copa do Mundo feminina 2023.