Estados Unidos empatam com Portugal e conseguem classificação para oitavas de final

São Paulo

A seleção dos Estados Unidos, atual campeã, está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina após um empate em 0 a 0 contra Portugal na madrugada desta terça-feira (1).

As americanas sofreram mais do que o esperado na disputa e estão no segundo lugar do Grupo E.

Já as holandesas, no primeiro lugar no grupo, arrasaram na partida contra o Vietnã, vencendo por 7 a 0, a maior goleada deste Mundial.

A goleira dos EUA, Alyssa Naeher, faz uma defesa durante a partida contra Portugal - Saeed Khan/AFP

Os próximos adversários das duas seleções nas oitavas de final serão conhecidos após as classificações no Grupo G.

Apesar de disputar com uma equipe estreante em Copas do Mundo, os Estados Unidos enfrentaram dificuldades no jogo contra Portugal, inclusive com o risco de derrota e desclassificação nos acréscimos da partida.

Ana Capeta chutou para o gol, mas a bola acertou a trave e salvou as americanas.