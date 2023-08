Marta se emociona ao lembrar legado no futebol feminino

Melbourne | AFP

A jogadora Marta, da seleção brasileira de futebol, ficou emocionada nesta terça-feira (1) ao lembrar seu legado no esporte. Ela foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo e tornou-se uma referência para mulheres ao redor do globo.

Marta falou sobre sua trajetória às vésperas de enfrentar a Jamaica em um jogo decisivo para as aspirações do Brasil de seguir vivo na Copa do Mundo feminina da Austrália e Nova Zelândia.

"Sabe o que é bom? Quando comecei, não havia uma ídola feminina. Vocês não mostravam futebol feminino, como eu poderia imaginar que chegaria à seleção e me tornaria uma referência?", questionou a jogadora de 37 anos em uma coletiva de imprensa.

Marta em momento da disputa Brasil x Franca, no estádio de Brisbane, na Austrália - Dan Peled - 29.jul.23/Reuters

"Agora, saio à rua e as pessoas me param, os pais me dizem 'minha filha te adora, quer ser igual a você'", declarou, contendo as lágrimas.

Há vinte anos, disse ela, na Copa do Mundo de 2003, "ninguém conhecia a Marta, agora me tornei uma referência para muitas mulheres, não apenas no futebol. Acabamos abrindo muitas portas para a igualdade."

O Brasil chega ao jogo contra a Jamaica pressionado a vencer para avançar à segunda fase.

A França lidera o Grupo F depois de derrotar o Brasil e empatar com a Jamaica, enquanto as brasileiras têm três pontos pela vitória sobre o Panamá, que já está eliminado.

Marta acrescentou que "é lógico que será um jogo nervoso, porque é praticamente uma partida de eliminação, mas acredito que temos uma equipe qualificada".

"Estou 100%, estou pronta para jogar seja quantos minutos forem. Se for o jogo inteiro, eu jogo; se forem apenas alguns minutos, eu também farei isso", disse.

No time jamaicano, a artilheira Khadija Shaw poderá estar de volta para o jogo contra o Brasil.

"Ela é uma arma letal, marca gols e é a artilheira líder da Jamaica", declarou o treinador das caribenhas, Lorne Donaldson.

Com uma equipe classificada em 43º lugar no ranking da Fifa, enfrentando a poderosa seleção brasileira, que ocupa o 8º lugar, Donaldson considera que seu time está em desvantagem diante da potência sul-americana.

"Sabemos que o Brasil virá com tudo para cima de nós, com tudo o que têm, mas temos que estar preparadas", afirmou o técnico jamaicano.