Flamengo vive crise com soco de preparador físico no atacante Pedro

O Flamengo venceu o Atlético Mineiro, na noite de sábado, de virada, pelo Campeonato Brasileiro, mas o resultado virou quase um detalhe diante do ocorrido em um dos vestiários do estádio Independência, em Belo Horizonte. Pablo Fernández, preparador físico do clube, desentendeu-se com o atacante Pedro e o agrediu com um soco.

O profissional argentino não permanecerá na agremiação rubro-negra, que planeja demiti-lo por justa causa. O chefe da comissão técnica, o treinador argentino Jorge Sampaoli, também vive situação praticamente insustentável, e dirigentes do time estudam a melhor maneira de encerrar o contrato.

A briga ocorreu após o centroavante ter passado a partida inteira sem entrar em campo. Quando foram chamados para o jogo outros dois atacantes, Luiz Araújo e Everton, Pedro deixou a área de aquecimento e se sentou no banco de reservas. Ainda havia uma substituição possível a ser feita, mas o atleta se irritou com as escolhas do chefe.

Pedro chamou de covarde o preparador Fernández - Alexandre Loureiro - 8.jun.23/AFP

De acordo com relatos de outros jogadores do Flamengo, o preparador considerou desrespeitosa a atitude do atleta, que retrucou. A situação foi levada ao vestiário, onde o bate-boca virou agressão. Os demais jogadores se posicionaram em apoio a Pedro, que foi a uma delegacia registrar boletim de ocorrência.

"Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernández, membro da comissão técnica do Sampaoli", publicou Pedro no Instagram.

"A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com esta covardia sofrida. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram", concluiu o jogador.