Japão goleia a Espanha e enfrenta Noruega nas oitavas de final

Com direito a goleada de 4 a 0 contra a Espanha, o Japão foi a primeira seleção a fechar a fase de grupos da Copa do Mundo feminina com 100% na madrugada desta segunda-feira (31), no Estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia, pelo Grupo C.

A seleção japonesa vai enfrentar a Noruega nas oitavas de final, no sábado (5), em Wellington. No mesmo dia, a Espanha, que começou a Copa como uma das equipes favoritas, joga contra a Suíça, em Auckland.

A jogadora Endo, do Japão, comemora após o jogo contra a Espanha - Amanda Perobelli/Reuters

Com duas vitórias consecutivas, contra Costa Rica e Zâmbia, as duas equipes já tinham vaga garantida nas oitavas de final.

Os gols do Japão foram marcados pela atacante Miyazawa, aos 11 minutos do primeiro tempo; a centroavante Ueki marcou o segundo aos 28 minutos e, aos 39 do primeiro tempo, Miyazawa fez o terceiro. O último gol veio aos 37 minutos do segundo tempo, pela atacante Tanaka.

Também na madrugada desta segunda, no Estádio Waikato, em Hamilton, Nova Zelândia, a Zâmbia venceu a Costa Rica por 3 a 1 e terminou em terceiro lugar no Grupo C. As duas equipes estão eliminadas do torneio.

Nenhuma das equipes teve vitórias no campeonato. A curta participação, no grupo que inclui as seleções japonesa e espanhola, já era esperada.

Essa foi a primeira participação da Zâmbia na Copa do Mundo. A Costa Rica jogou o torneio pela segunda vez. O time africano contou com a atacante Barbra Banda, 23, que foi um dos destaques dos Jogos Olímpicos de Tóquio.