Clubes europeus sofrem para apresentar lucros e buscam ajustes para acertar contas

Londres | Financial Times

A Champions League teve início na terça-feira (19), com a partida entre Milan e Newcastle. O empate por 0 a 0 opôs um time italiano de propriedade de uma empresa de "private equity" dos Estados Unidos a uma equipe inglesa apoiada pelo fundo soberano da Arábia Saudita.

As outras duas equipes do Grupo F, considerado o mais difícil do campeonato, completam o cenário do futebol europeu de elite no século 21: o campeão francês Paris Saint-Germain, de propriedade do Qatar, e o Borussia Dortmund, da Alemanha, que está listado na bolsa de valores.

O jogo em Milão marcou o início da última edição da Liga dos Campeões antes das mudanças radicais que ocorrerão no próximo ano, eliminando completamente as fases de grupos no estilo da Copa do Mundo em favor de um formato de liga expandido, projetado para ampliar seu apelo e aumentar as receitas de transmissão.

Newcastle e Milan abriram a Champions League 2023/24 - Marco Bertorello - 19.set.23/AFP

Também foi a primeira partida a ser disputada sob um novo regime financeiro. A ideia é que esse novo regime possa conter anos de inflação que tem prejudicado os balanços de muitos clubes, apesar de um longo período de receitas em alta.

"O sistema está falhando", diz um CEO de um clube que regularmente disputa competições europeias. "O negócio tem crescido enormemente, mas a maioria dos clubes mal está conseguindo equilibrar as contas."

Alguns jogadores e agentes temem uma redução nos salários, enquanto alguns clubes temem que uma regulamentação mais rigorosa consolide a ordem financeira atual no jogo, diminuindo a ambição.

Mas aqueles que apoiam as mudanças nas regras –incluindo o número crescente de investidores dos Estados Unidos agora envolvidos no esporte– veem o potencial de tornar o modelo de negócios do futebol mais sustentável e abrir caminho para lucros mais altos e estáveis.

Para alguns, as regras podem fornecer uma maneira de sair da espiral interminável de novos proprietários ricos de clubes que aumentam os salários e as taxas de transferência dos principais jogadores.

"O que está acontecendo é que vemos os enormes investimentos que estão chegando, do Oriente Médio em particular, mas também de outros lugares", diz Ivan Gazidis, ex-CEO do Milan e do Arsenal. "E, para qualquer clube que esteja buscando uma gestão sustentável, esse é um ambiente muito difícil para competir."

Receita aumentou; lucro, não

A receita do futebol europeu aumentou nos últimos 20 anos.

O dinheiro das transmissões, especialmente do Campeonato Inglês (a Premier League) e da Champions, disparou, em parte graças ao crescente interesse internacional. A receita total das cinco principais ligas nacionais (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) atingiu um recorde de 17,2 bilhões de euros (R$ 89,3 bilhões, na cotação atual), na temporada 2021/22, segundo a Deloitte, aumento considerável em relação aos 9,3 bilhões de euros (R$ 48,3 bilhões) de uma década antes.

No entanto, os lucros têm se mostrado muito mais difíceis de alcançar. Alan Sugar, ex-proprietário do Tottenham Hotspur, uma vez culpou o que chamou de "efeito suco de ameixa". Quando questionado sobre o último acordo de TV multibilionário da Premier League em 2015, ele disse que o dinheiro simplesmente "entraria por um lado e sairia pelo outro". Jogadores e agentes seriam os principais beneficiários de toda essa renda extra, reclamou.

De fato, os clubes de futebol têm sido rápidos em gastar suas riquezas em jogadores. Durante a janela de transferências deste verão, foi gasto um recorde de US$ 7,36 bilhões (R$ 35,7 bilhões), segundo dados globais da Fifa, com mais US$ 697 milhões (R$ 3,38 bilhões) em taxas de agentes. Os custos salariais também dispararam, o que alguns atribuem a um punhado de proprietários de clubes, alguns financiados por Estados soberanos, com uma capacidade quase ilimitada de gastar em busca do sucesso esportivo.

O Arsenal topou pagar 100 milhões libras (R$ 600,44 milhões) para contratar Declan Rice; com o cumprimento de metas, pode desembolsar mais R$ 30 milhões - Paul Childs - 20.set.23/Reuters

O histórico do futebol em entregar lucros tem sido escasso há muitos anos. Mas a pandemia levou muitos clubes de uma posição precária para uma séria crise financeira. A Uefa estima que os clubes de futebol europeus tenham perdido mais de 10 bilhões de euros (R$ 51,9 bilhões) entre 2020 e 2022.

A frustração com a batalha árdua para ganhar dinheiro no futebol foi um dos principais motivadores por trás do projeto fracassado da Superliga Europeia, quando uma dúzia de equipes de elite tentou formar uma competição dissidente. Embora a Superliga tenha se desfeito rapidamente, os desafios financeiros que os envolvidos esperavam resolver permanecem.

Agora, há uma pressão crescente por soluções em todo o setor, à medida que mais investidores profissionais compram clubes de futebol europeus. Uma onda de interesse de investidores trouxe várias empresas do mercado de participação no capital privado, conhecido como "private equity", para o futebol europeu nos últimos anos, incluindo a Clearlake Capital no Chelsea e a Silver Lake no Manchester City. A CVC investiu nas ligas espanhola e francesa, enquanto a Sixth Street fez acordos com os arquirrivais Real Madrid e Barcelona.

"Quanto mais capital institucional você tem no futebol, maior é o impulso por mais sustentabilidade financeira", diz Fausto Zanetton, CEO da Tifosy, uma empresa de consultoria focada em futebol. "Mas há uma questão real sobre como sair desses investimentos: como encontrar o próximo comprador? Para atrair investidores de longo prazo, você precisa gerar fluxo de caixa."

Indivíduos ultrarricos com um histórico forte no esporte dos Estados Unidos também estão chegando, como o cofundador da Apollo Global Management, Josh Harris, que possui uma participação no Crystal Palace, e Stephen Pagliuca, coproprietário do Boston Celtics, que liderou a aquisição da equipe italiana Atalanta no ano passado. Muitos também estão construindo redes multiclubes no futebol, dando a eles uma maior influência sobre como o esporte opera.

"É tudo sobre ser autossustentável ao longo de períodos muito longos. A Uefa definitivamente está caminhando nessa direção, a Premier League está caminhando nessa direção. Eu esperaria que essa tendência continue", diz um investidor dos Estados Unidos envolvido no futebol europeu. "As únicas pessoas que não apoiariam isso são as nações soberanas."

Um campo de jogo nivelado

Aqueles que administram o futebol veem um caminho adiante por meio de uma maior regulamentação financeira.

A Uefa, órgão governante do futebol europeu, implementou novas regras neste verão que limitam a quantidade que um clube participante de competições regionais pode gastar com seu elenco para 90% de sua receita.

Esse limite deve ser reduzido para 80% no próximo ano e estabelecer-se em 70% no ano seguinte –um aperto gradual que inicialmente terá um impacto direto apenas em alguns clubes, mas que será amplamente sentido no final. A folha salarial média na Itália na temporada 2021/22 foi igual a 83% da receita, segundo a consultoria Deloitte, enquanto na França o número foi de 87%.

As novas regras também possuem um esquema mais claro de sanções, como proibições de transferências ou limites no tamanho do elenco, o que é uma distinção importante em relação à regulamentação financeira anterior, onde as punições eram tipicamente negociadas a portas fechadas.

"Para mim, é muito importante que um clube possa gastar o dinheiro que ganha, mas não o que recebe dos proprietários a cada ano", diz Hans-Joachim Watzke, presidente do Borussia Dortmund e membro do comitê executivo da Uefa, que formulou as regras. "Muitas pessoas vão lutar contra isso", acrescenta, admitindo que há um longo caminho a percorrer. "Com minha influência, vou tornar isso mais rigoroso. Essa é a única maneira."

Para Hans-Joachim Watzke, é hora de fechar torneiras - REUTERS

A Uefa já está falando em ir além. Seu presidente, Aleksander Čeferin, levantou a possibilidade de um limite rígido de custos, em vez de um vinculado à receita, e falou abertamente sobre um futuro teto salarial para jogadores. Isso teoricamente tornaria mais difícil para os clubes mais ricos –muitos deles na Inglaterra– simplesmente gastarem mais do que seus rivais graças à sua receita de TV muito mais alta.

"Se os orçamentos subirem às alturas, então nosso equilíbrio competitivo será um problema", disse ele ao podcast Men in Blazers. "Grandes clubes, pequenos clubes, clubes estatais, clubes de bilionários, todos concordam."

Controles de custos e tetos salariais são características de outros esportes, especialmente nos Estados Unidos. Limites rígidos de gastos ajudaram a aumentar as avaliações das equipes no basquete, no futebol americano e mais recentemente na Fórmula 1. Uma lista da Forbes das 50 franquias esportivas mais valiosas publicada na semana passada inclui apenas sete do futebol global, em comparação com 30 equipes da NFL, a liga de futebol americano.

Outras competições de futebol, como a liga da Espanha, estão sujeitas a controles financeiros que obrigam os clubes membros a enviar atualizações regulares sobre a receita, dados que a liga usa para alocar um orçamento definido para a montagem da equipe. A Premier League, de longe a liga doméstica mais rica, está discutindo a introdução de sua própria versão das regras da Uefa.

"O que as pessoas querem, o que os proprietários querem, o que os fãs querem, é um campo de jogo nivelado. É isso o que as entidades governantes e organizações como a Premier League querem fornecer", diz Richard Masters, CEO da Premier League.

Mesmo os clubes apoiados por Estados do Golfo estão de acordo. O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, disse que há um consenso crescente de que mais precisa ser feito para reduzir os custos, incluindo possíveis limites rígidos de gastos.

"Se você perguntar a todos os clubes, ouvirá que ninguém quer perder dinheiro. Ninguém, dos maiores aos menores", disse Al-Khelaïfi, que também é presidente da Associação Europeia de Clubes e membro do comitê executivo da Uefa. "Se pudermos legalmente estabelecer [um teto salarial], todos apoiarão, com certeza. Ninguém dirá não. Isso é o que queremos."

O PSG está em um período de transição enquanto busca reduzir seus níveis recordes de gastos. Segundo o Transfermarkt, o clube gastou quase 2 bilhões de euros (R$ 10,4 bilhões) em jogadores desde que foi comprado pelo Qatar Sports Investment, apoiado pelo Estado, em 2011, e foi multado em 10 milhões de euros (R$ 51,9 milhões) no ano passado por violar as regras financeiras da Uefa.

De acordo com a análise da consultoria Football Benchmark, uma consultoria, a folha salarial do PSG atingiu 109% de sua receita na temporada 2021/22, graças aos nomes de destaque Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi. Os dois últimos deixaram o clube, enquanto o proprietário do PSG está discutindo a venda de uma participação para a Arctos, fundo de investimento focado em esportes.

Resistência dos jogadores

Embora os jogadores tenham sido os principais beneficiados do boom do futebol, eles também serão os mais afetados por qualquer esforço para conter os gastos.

Jonas Baer-Hoffmann, secretário-geral do sindicato de jogadores Fifpro, chamou as novas regulamentações de "a porta de entrada para um teto salarial", algo que muitos duvidam que possa funcionar no futebol europeu.

Alguns advogados esportivos afirmam que um movimento para coordenar os salários entre os clubes que competem uns contra os outros seria equivalente a fixação de preços, enquanto sistemas fiscais diferentes dificultariam a implementação.

"Se os clubes concordarem entre si com isso, então rapidamente teremos uma conversa sobre a legislação de concorrência da União Europeia", disse Baer-Hoffmann na cúpula Business of Football do Financial Times.

Também há receios de que limites de gastos vinculados à receita possam corroer o interesse nas competições domésticas ao consolidar as vantagens financeiras dos maiores times. O Manchester City, classificado pela Deloitte como o clube mais rico do futebol, teve uma receita de 731 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões) na temporada 2021/22, mais que o dobro do West Ham, que terminou seis posições abaixo do City na tabela da Premier League naquele ano.

Várias ligas já estão lutando para manter os níveis de imprevisibilidade e risco que alimentam o interesse dos fãs. O PSG venceu nove dos últimos 11 títulos da liga francesa, o Bayern de Munique foi campeão alemão 11 vezes seguidas, enquanto o Manchester City venceu cinco das últimas seis edições da Premier League.

"É difícil conciliar os interesses dos clubes locais com aqueles que se tornaram marcas globais", diz Antonio Di Cianni, chefe de economia e estratégia da Football Benchmark. "Essas novas regras vão deixar todos felizes? Eu não acho."

Outros duvidam se os órgãos governantes do futebol serão capazes de fazer cumprir as novas regras de uma forma que realmente desencoraje os clubes ambiciosos de violá-las. Os céticos apontam que as regras do chamado "fair play financeiro" não reduziram significativamente os gastos, com alguns clubes optando por continuar gastando e simplesmente pagar as multas resultantes. Assim, as penalidades foram, na prática, transformadas em impostos.

A medida mais importante da Uefa para impor sanções esportivas em um caso de "fair play financeiro, uma suspensão de dois anos da Liga dos Campeões para o Manchester City. foi revertida na CAS (Corte Arbitral do Esporte). A própria Premier League tem um caso contra o City, apontando mais de cem violações em uma década. O clube nega irregularidades.

"As regras são uma coisa, a aplicação é outra. E, então há a vontade política de fazer grandes mudanças", diz o CEO de outro clube que frequentemente participa de competições da Uefa. "Eu tenho minhas dúvidas sobre os três."

Novos rivais

A medida para limitar os gastos ocorre em um momento em que as perspectivas de receita para a indústria parecem incertas. Os direitos de transmissão estão em leilão na Itália e na França, com a Premier League prestes a ir ao mercado antes do final do ano, o que ocorrerá com a Bundesliga, da Alemanha, no primeiro trimestre do próximo ano.

Com o mercado de TV paga sob pressão para reduzir custos e grandes empresas de streaming também moderando suas ambições, executivos de mídia e futebol expressaram dúvidas sobre as perspectivas de atrair lances fortes. A Enders Analysis foi ainda mais longe, vendo o mercado de direitos de futebol europeu em um período de "declínio significativo", parcialmente camuflado pela inflação.

O futebol europeu também enfrenta o surgimento repentino de um novo rival por talentos: a Arábia Saudita. Em junho, quatro dos principais clubes sauditas foram entregues ao fundo soberano do país e receberam autorização para contratar jogadores de destaque com salários altos.

O brasileiro Neymar foi contratado pelo Al Hilal - Fayez Nureldine - 18.set.23/AFP

Quando a janela de transferências foi fechada três meses depois, a extensão das ambições sauditas ficou mais clara. Times do reino gastaram quase US$ 1 bilhão (R$ 4,84 bilhões) em jogadores durante o verão, segundo a Deloitte, com clubes da Saudi Pro League representando três dos seis principais clubes gastadores do mundo. O Al Hilal, sediado em Riad, comprometeu mais de 350 milhões de euros (R$ 1,81 bilhão) apenas em taxas de transferência.

"Estamos apenas no começo de algo. É algo em que temos que ficar de olho", diz o chefe da Premier League sobre a farra de gastos sauditas. "As competições de futebol estão em concorrência umas com as outras. Todos têm que garantir que dentro das estruturas de competição haja um campo de jogo nivelado, mas no momento estamos longe de nos preocupar com isso."

Os gastos sauditas têm sido agridoce para os clubes de futebol europeus. Alguns foram obrigados a substituir jogadores que esperavam que ficassem, outros a mudar os planos quando seus alvos se mudaram para o Golfo.

Mas alguns clubes conseguiram se livrar de estrelas indesejadas com altos salários e reduzir elencos inchados. Por enquanto, não está claro se a incursão da Arábia Saudita no futebol representa uma ameaça, uma oportunidade ou um pouco de ambos.

"Devemos observar o que acontece na Arábia Saudita", diz Watzke, do Dortmund. "Eles têm tanto dinheiro, teremos que ver o que eles querem fazer com ele."