Manchester United diz que leva a sério acusações contra Antony

Manchester | AFP

O Manchester United afirmou nesta quarta-feira (6), em um comunicado, que leva "muito a sério" a a investigação em torno do jogador brasileiro Antony, acusado de agressão e intimidação por sua ex-namorada.

"O Manchester United reconhece as acusações existentes contra Antony e entende que a polícia está realizando uma investigação. Enquanto se aguarda mais informações, o clube não comentará mais sobre o assunto", afirmou o time inglês.

"Como um clube, estamos levando o assunto muito a sério, considerando o impacto das acusações", acrescentou a nota, sem informar se o jogador continuará na equipe após ter sido cortado da seleção brasileira.

Manchester United acompanha investigações contra Antony - Jason Cairnduff -5.ago.23/Reuters

Na última segunda-feira (4), o atacante de 23 anos foi desconvocado dos jogos iniciais as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, após a divulgação de detalhes da denúncia de Gabriela Cavallin. No mesmo dia, o jogador afirmou, em sua conta do Instagram, que é "vítima de falsas acusações".

"Posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que eu sou inocente", escreveu.

Não é inédito para o Manchester United lidar com situações do tipo. No início de 2022, o atacante Mason Greenwood foi acusado de estupro e violência doméstica. As acusações foram retiradas em fevereiro deste ano.

O clube optou por um empréstimo do jogador inglês ao Getafe, da Espanha.