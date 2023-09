Santos, na zona de rebaixamento, demite Aguirre após cinco jogos

Santos

O Santos quebrou mais um recorde negativo na gestão do presidente Andres Rueda. Nesta sexta-feira (15), a equipe paulista anunciou a demissão do técnico uruguaio Diego Aguirre, 58.

O treinador é o oitavo nome descartado pelo atual cartola da agremiação –e também o de passagem mais curta. Durou 40 dias, ou apenas cinco partidas no cargo.

"Por decisão do Comitê de Gestão e da coordenadoria de futebol, o técnico Diego Aguirre não comanda mais o time profissional do Santos Futebol Clube. O treinador foi comunicado da decisão pelo coordenador técnico Alexandre Gallo", comunicou o clube.

O uruguaio Diego Aguirre se despede com o pior aproveitamento de um técnico à frente do Santos neste século - Carla Carniel - 20.ago.23/Reuters

Na partida contra o Bahia, na próxima segunda-feira (18) considerada decisiva para as pretensões santista para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o time será dirigido interinamente pelo auxiliar Marcelo Fernandes.

As equipes estão separadas por quatro pontos. O Santos, 17º colocado, com 21 pontos, tenta se aproximar da formação tricolor, que soma 25.

Além do comandante, também deixam o clube os auxiliares Juan Verzeri e Juan Andres Iraola e preparadores físicos Fernando Piñatares e Ignácio Piñatares.

Aguirre sai da Vila Belmiro com o pior aproveitamento de um treinador do clube no século: 20%, com uma vitória e quatro derrotas.

Os maus resultados deixam para trás o próprio antecessor, Paulo Turra, que havia durado sete jogos e se despediu com 28,5%. O estopim foi a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, na última quinta (14), na Vila Belmiro. Dirigentes do clube entenderam como inaceitável a postura da equipe.