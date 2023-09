Dona da SAF do Vasco, 777 Partners compra clube inglês Everton

Bengaluru (Índia) e Hyderabad (Índia) | Reuters

O Everton, clube que disputa a Premier League inglesa, foi vendido para a 777 Partners, dona da Sociedade Anônima Esportiva do Vasco da Gama, informou o clube inglês nesta sexta-feira (15), com a empresa norte-americana de private equity assumindo o lugar de Farhad Moshiri em um negócio que, segundo relatos, valeu mais de 550 milhões de libras (US$ 685 milhões; R$ 3,3 bilhões).

O fundo de investimento com sede em Miami disse que assinou um acordo com o bilionário britânico-iraniano Moshiri para adquirir sua participação de 94,1% no clube. Espera-se que o negócio seja fechado até o final do ano, segundo um comunicado do clube.

"Estamos verdadeiramente honrados com a oportunidade de nos tornarmos parte da família Everton como guardiões do clube e consideramos um privilégio poder construir sobre sua orgulhosa herança e valores", disse Josh Wander, fundador e sócio-gerente da 777 Partners.

Estádio Goodison Park do Everton na cidade de Liverpool na Inglaterra - Jason Cairnduff - 3.jan.2023/Reuters

A empresa 777 Partners tem vários clubes em seu portfólio, incluindo, além do Vasco, o italiano Genoa e o belga Standard Liege, além de ter participações no Sevilla, da Espanha, e no Melbourne Victory, da liga australiana.

Moshiri, um ex-acionista do Arsenal, comprou pela primeira vez uma participação de 49,9% no Everton em 2016. Em janeiro de 2022, ele havia aumentado sua participação para 94,1% com uma injeção de capital de 100 milhões de libras (US$ 124 milhões; R$ 604 milhões).

Mas, apesar de ter investido quase 750 milhões de euros (US$ 799,65 milhões; R$ 3,9 bilhões) em transferências para formar a equipe desde a chegada de Moshiri, o Everton saiu da metade superior da tabela para lutar contra o rebaixamento nas últimas temporadas.

Os números mais recentes do Everton mostraram um quinto ano consecutivo de prejuízos —44,7 milhões de libras (US$ 55,4 milhões; R$ 270 milhões) na temporada 2021-2022— com sua perda total nesse período chegando a mais de 430 milhões de libras (US$ 533,5 milhões; R$ 2,6 bilhões).

De acordo com as regras da Premier League, as equipes podem ter um prejuízo máximo de 105 milhões de libras (US$ 130,2 milhões; R$ 634,6 milhões) em três anos, embora tenham sido feitas concessões especiais por causa da pandemia da Covid-19.

O Everton também está no meio de uma investigação sobre supostas violações das regras de fair play financeiro da Premier League, mas o presidente do clube, Bill Kenwright, disse em abril que estava confiante de que o clube de Merseyside estava em conformidade com todas as regras financeiras.

O clube deverá se apresentar a uma comissão independente no próximo mês sobre as supostas violações.

O Everton também investiu na construção de um novo estádio em Bramley Moore-Dock, na área de Vauxhall, em Liverpool, e Moshiri disse que o custo seria de 760 milhões de libras (US$ 943 milhões; R$ 4,6 bilhões).

O comunicado do Everton afirma que o investimento da 777 Partners fortaleceria o balanço patrimonial do clube e garantiria o "financiamento total" do estádio.

"Estamos comprometidos com a parceria com a comunidade local a longo prazo, trabalhando em projetos importantes, como o desenvolvimento de Bramley-Moore Dock como um estádio de classe mundial", acrescentou Wander.

O Everton evitou por pouco o rebaixamento para a segunda divisão inglesa nas duas últimas temporadas e atualmente está em 18º lugar na classificação, sem uma vitória em quatro jogos nesta temporada.

"Foi por meio de minhas longas discussões com a 777 que acredito que eles são os melhores parceiros para levar nosso grande clube adiante, com todos os benefícios de seu modelo de investimento em vários clubes", disse Moshiri.

"Hoje é um próximo passo importante no desenvolvimento bem-sucedido do Everton e estou ansioso para acompanhar de perto como o nosso clube se fortalecerá."