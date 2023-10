COI avalia criação de Jogos Olímpicos de eSports

Mumbai (Índia) | AFP

O Comitê Olímpico Internacional (COI) está estudando a possibilidade de criar os Jogos Olímpicos de eSports, anunciou neste sábado (14) o presidente da entidade, Thomas Bach.

"Pedi à nossa nova comissão dedicada aos eSports para estudar a criação de Jogos Olímpicos", disse Bach durante a 141ª sessão do COI em Mumbai, na Índia.

O dirigente disse que há três bilhões de pessoas jogando eSports e videogames em todo o mundo. Segundo as estimativas, mais de 500 milhões dessas pessoas têm interesse nos eSports, que incluem esportes virtuais e simuladores esportivos.

Jogador americano Trevor Rainbolt participa de torneio de esports em Estocolmo, na Suécia - Jonathan Nackstrand - 12.out.2023/AFP

"O que é ainda mais relevante para nós é que a maioria deles tem menos de 34 anos", acrescentou Bach.

"Em 2021, o COI desenvolveu a 'Olympic Virtual Series', um primeiro projeto piloto do COI no mundo dos eSports", recordou.

"Apoiados no que aprendemos nesta série, lançamos depois a Semana Olímpica dos eSports, em Singapura, no início do ano (...). Conseguimos reunir as comunidades olímpica e dos eSports", continuou o alemão.

Incluindo a fase de classificação, a "Olympic eSports Series" atraiu mais de 500 mil participantes, gerando mais de 6 milhões de visitas ao vivo em todos os canais, com 75% dos espectadores com idades entre 13 e 34 anos.

"É um início promissor, mas é só isso, um início. É como qualquer esporte, depois de um início promissor, resta toda a corrida pela frente", acrescentou Bach.