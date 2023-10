Copa do Mundo de 2030 terá primeiros jogos no Uruguai, na Argentina e no Paraguai

Assunção (Paraguai) | Reuters

Os jogos de abertura da Copa do Mundo de 2030 serão realizados na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, nesta quarta-feira (4).

"A Copa do Mundo Centenária 2030 começa onde tudo começou. Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão as partidas de abertura do #MundialCentenario!", escreveu Domínguez na rede social X, sem dar mais explicações.

Imagem aérea do estádio Centenário, no Uruguai, que deve receber a abertura da Copa do Mundo de 2030 - Nicolás Celaya - 17.jun.21/Xinhua

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, disse que a partida de abertura do torneio será no estádio Centenário, em Montevidéu, onde aconteceu a primeira Copa do Mundo da história, em 1930.

"100 anos depois, o Uruguai e o nosso Centenário estarão no centro das atenções do mundo para vivenciar a abertura do #MundialCentenario 2030. Este reconhecimento faz justiça aos pioneiros que construíram a história do futebol!", afirmou ele, também no X.

Por sua vez, a Associação de Futebol Argentino (AFA) disse que a seleção do país, campeã mundial em 2022, "disputará o primeiro jogo da fase de grupos do Mundial de 2030 em casa e com o seu povo".

A Fifa não se pronunciou sobre a situação e ainda não havia mais detalhes oficiais sobre o formato do torneio.