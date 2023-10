Indonésia e Austrália negociam candidatura conjunta para sediar Copa de 2034

Jacarta | AFP

Indonésia e Austrália estão em negociações para apresentar uma candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2034, apesar do apoio da Confederação Asiática à Arábia Saudita, disse o presidente da Federação Indonésia de Futebol, Erick Thohir.

Depois da escolha de Espanha, Marrocos e Portugal como anfitriões da edição de 2030, a Fifa abriu candidaturas para a edição de 2034, limitadas às confederações da Ásia e da Oceania, para respeitar o rodízio de continentes.

A Arábia Saudita, que já tinha como meta a Copa de 2030 e vem investindo alto para se firmar no futebol mundial, confirmou sua candidatura, recebendo apoio quase imediato da AFC.

O presidente da Federação Indonésia de Futebol, Erick Thohir, durante evento; país avalia se candidatar a sede da Copa de 2034 - Bay Ismoyo - 5.set.23/AFP

Com o prazo até 31 de outubro de 2023 para apresentar propostas, Indonésia e Austrália aceleraram um diálogo aberto desde o último congresso da Fifa, em março, em Ruanda.

"O lado australiano disse 'vamos juntos' e eu disse 'ok, estamos dispostos'", informou na terça-feira (11) o milionário Erick Thohir, que também é membro do governo indonésio e foi dono da Inter de Milão na década de 2010.

O cartola também deixou em aberta a possibilidade de incluir mais países. "Quando eu visitei Malásia e Singapura, ambos países expressaram interesse em se juntar a Indonésia e Austrália", afirmou.

A Federação Australiana de Futebol confirmou na semana passada que estava estudando a viabilidade de uma candidatura para sediar o Mundial de 2034, mas sem mencionar um processo comum com a Indonésia.

Copa em seis países

No início de outubro, Marrocos, Espanha e Portugal foram anunciados pela Fifa como as sedes da Copa do Mundo de 2030. Em um formato inédito, porém, haverá jogos na Argentina, no Uruguai e no Paraguai.

A candidatura conjunta de marroquinos, espanhóis e portugueses era a única que disputava o direito de sediar o torneio.

"O Conselho da Fifa concordou por unanimidade que a candidatura única de Marrocos, Portugal e Espanha sediará o evento em 2030 e [suas seleções] se classificarão automaticamente a partir da atribuição de vagas existente", afirmou a Fifa em um comunicado.

"Além disso, tendo em conta o contexto histórico da primeira Copa do Mundo da Fifa [no Uruguai], o Conselho da Fifa concordou por unanimidade em sediar uma cerimônia única de celebração do centenário na capital do país, Montevidéu, bem como três jogos no Uruguai, na Argentina e no Paraguai", diz a nota.

(Com Reuters)