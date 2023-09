Al Hilal aplica goleada em estreia de Neymar

São Paulo

Neymar, 31, fez nesta sexta-feira (15) sua estreia no Al Hilal, que bateu o Al Riyadh por 6 a 1, pelo Campeonato Saudita.

O brasileiro começou o jogo no banco de reservas e foi colocado em campo pelo técnico português Jorge Jesus aos 18 minutos do segundo tempo, em substituição a Michel, ex-Flamengo. Naquele momento, o placar apontava 2 a 0.

Vestindo a camisa 10, Neymar participou dos quatro gols do time árabe no segundo tempo, incluindo uma assistência para o quarto gol anotado pelo brasileiro Malcom, revelado nas categorias de base do Corinthians.

Os brasileiros Malcom e Neymar comemoram gol do Al Hilal em partida contra o Al Riyadh pelo Campeonato Saudita em Riad - Ahmed Yosri - 15.set.2023/Reuters

Com a vitória no estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad, o Al Hilal assumiu a liderança do Campeonato Saudita, com 16 pontos, após seis rodadas disputadas.

Leia também Arábia Saudita: fama e dinheiro devem dar liberdade a Neymar em país de leis restritivas

Neymar foi anunciado pelo Al Hilal no dia 15 de agosto, mas jogou pela seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo contra Bolívia e Peru antes da estreia na Arábia.

O técnico português Jorge Jesus chegou a se queixar da convocação do craque brasileiro pela seleção, apontando que o jogador não tinha condições para estar em campo.

Pelo acordo com o clube árabe, Neymar vai receber um dos maiores salários do futebol mundial. Serão 320 milhões de euros no total (R$ 1,7 bilhão pela cotação atual).