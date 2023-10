Venezuela surpreende e arranca empate com Brasil em Cuiabá

São Paulo

O Brasil decepcionou, não confirmou o favoritismo e empatou com a Venezuela em 1 a 1 em jogo disputado nesta quinta-feira (12) na Arena Pantanal, em Cuiabá, válido pelas Eliminatórias para a Copa de 2026.

O Brasil saiu na frente. Aos 4 minutos do segundo tempo, Gabriel Magalhães aproveitou escanteio cobrado por Neymar e fez seu primeiro gol pela seleção.

Darwin Machis e Neymar na partida - Nelson Almeida/AFP

Edward Bello, que acabara de entrar, empatou aos 39 minutos, com um lindo gol, de voleio, após cruzamento de Savarino.

Neymar e Rodrygo (dir.) comemoram com Gabriel Magalhães o primeiro gol do Brasil - Adriano Machado/Reuters

O resultado destoa do retrospecto amplamente favorável no duelo dos brasileiros contra os venezuelanos —agora são 29 confrontos, com 24 vitórias do Brasil, quatro empates e apenas uma vitória da Venezuela, em amistoso em 2008. Em jogos pelas Eliminatórias, são 17 vitórias do Brasil e dois empates.

A partida na Arena Pantanal marcou o retorno do atacante Vinícius Junior ao time. O astro brasileiro do Real Madrid havia ficado fora das duas últimas partidas da seleção por conta de uma lesão muscular na coxa direita.

Foi também a primeira vez que atuou junto o trio de ataque formado por Vinicius Junior, Rodrygo e Neymar desde a última partida do Brasil na Copa do Qatar, quando a equipe liderada pelo técnico Tite, anunciado nesta semana no Flamengo, foi eliminado pela Croácia nas quartas de final na disputa dos pênaltis, após empate por 1 a 1.

Venezuelanos festejam o gol - Nelson Almeida/AFP

O time atuou em uma formação 4-2-3-1, com o atacante Richarlyson à frente.

O jogo desta quinta-feira também marcou a volta da seleção brasileira à capital mato-grossense. A última vez que o time havia jogado na cidade foi em março de 2002, quando goleou a Islândia por 6 a 1, em jogo preparatório para a Copa daquele ano. Kaká, Edílson, Gilberto Silva, Kleberson e Anderson Polga marcaram os gols da partida.

Fernando Diniz durante a partida - Adriano Machado/Reuters

No próximo compromisso do Brasil pelas eliminatórias, a seleção viaja até Montevidéu e mede forças na terça-feira (17) contra o Uruguai, no estádio Centenário. O time celeste empatou, em 2 a 2, com a Colômbia nesta quinta em partida na cidade colombiana de Barranquilla.

Com o empate contra a Venezuela, o Brasil deixa a primeira posição das Eliminatórias para a Argentina, que venceu o Paraguai em casa por 1 a 0 e tem 100% de aproveitamento em três jogos.

Brasil e Argentina se enfrentam pela sexta rodada no dia 21 de novembro, no Maracanã.

Nas eliminatórias sul-americanas, dez seleções duelam em partidas de turno e returno. Os seis primeiros países do grupo se classificam para a Copa. O sétimo colocado disputa repescagem com países da América do Norte, África, Ôceania e Ásia.

Nas duas primeiras partidas das eliminatórias para a Copa nos EUA, Canadá e México, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1 no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, na estreia do interino Fernando Diniz, e na sequência conquistou uma vitória fora de casa por 1 a 0 contra o Peru.

O Brasil deve passar a ser comandado em meados de 2024 pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, hoje no Real Madrid.