Hugo Calderano confirma favoritismo e leva o tri nos Jogos Pan-Americanos

O brasileiro Hugo Calderano, 27, número 4 no ranking mundial no tênis de mesa, confirmou o favoritismo e conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos que estão sendo disputados nesta semana em Santiago, no Chile.Na final, Calderano venceu sem dificuldades o cubano Andy Pereira (150º no ranking) por 4 sets a 0 (11/3, 11/8, 11/5 e 11/4).

Com a vitória, Calderano se sagrou o primeiro mesa-tenista tricampeão em Jogos Pan-Americanos. Ele venceu também em 2015, em Toronto, e em 2019, em Lima. Hugo Hoyama (1991 e 1995) e o chinês naturalizado dominicano Lin Ju (2003 e 2007) dividiam com ele o posto de maior vencedor da competição.

Hugo Calderano comemora a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile - Divulgação

"[O tricampeonato] reforça o quanto trabalho duro para conseguir esse tipo de título que é muito importante não só para mim, mas para todo o Brasil", afirmou o brasileiro após a vitória na capital chilena. "Ainda tem muito chão pela frente. Sinto que continuo evoluindo a cada ano, fisicamente, mentalmente, tecnicamente", acrescentou o mesa-tenista natural do Rio de Janeiro.

Principal nome do país na modalidade, Calderano conquistou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, o melhor resultado do país na modalidade. Ele avançou até as quartas de final no Japão, superando Hugo Hoyama, que teve como melhor resultado a fase oitavas de final.

Mais cedo, na disputa do feminino, a brasileira Bruna Takahashi, 23, lutou muito, mas acabou derrotada pela portorriquenha Adriana Díaz por 4 sets a 3 (9/11, 14/12, 11/3, 8/11, 8/11, 11/9 e 11/7).

Na disputa das duplas, o Brasil conquistou três pratas no tênis de mesa. No masculino, Calderano e Vitor Ishiy perderam na terça-feira (31) para a dupla de Cuba formada por Andy Pereira e Jorge Campos por 4 a 2 (5/11, 11/8, 11/8, 12/10, 8/11, 11/7). No feminino, as irmãs Bruna e Giulia Takahashi perderam a final para Amy Wang e Rachel Sung, dos Estados Unidos, por 4 a 3 (11/7, 5/11, 7/11, 12/10, 11/8, 4/11 e 11/6).

Nas duplas mistas, Ishiy e Bruna também avançaram até a final, mas perderam na segunda-feira (30) para os cubanos Jorge Campos e Daniela Fonseca por 4 a 0 (11/8, 11/6, 11/7 e 11/6). Apesar da derrota, por ter chegado até a final, o Brasil garantiu vaga nos Jogos de Paris em 2024 na disputa das duplas mistas.