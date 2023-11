Mr. Olympia, a copa do mundo dos musculosos, acontece neste fim de semana

São Paulo

Ter o corpo de um deus grego, com músculos aparentes e quase nada de gordura. Esse é o Mr. Olympia, principal campeonato de fisiculturismo do mundo. Com mais de 280 atletas em 11 categorias, a copa do mundo do bodybuilding acontece esse final de semana e atrai uma multidão de fãs.

Na sua 59ª edição, o Mr. Olympia 2023 traz 36 atletas brasileiros. Entre eles, Francielle Mattos, bicampeã da categoria em busca do tricampeonato, e Ramon Dino, que enfrentará seu adversário canadense Chris Bumstead em uma das rivalidades mais aguardadas pelo público.

Fisiculturistas participam da edição 2017 do Arnold Classic South America, realizado no Transamérica Expo Center, em São Paulo. - Junior Lago/UOL

Confira abaixo as respostas para as principais dúvidas sobre o torneio.

O que é fisiculturismo?

O fisiculturismo –ou bodybuilding, em inglês– é um esporte em que o atleta tem como objetivo desenvolver e definir os músculos. Para isso, é comum que os fisiculturistas alinhem um plano alimentar a uma rotina pesada de treinos de musculação.

O que é o Mr. Olympia?

O Mr. Olympia é o principal campeonato de fisiculturismo. Iniciada em 1965 por Joe Weider, a competição ocorre anualmente nos Estados Unidos e conta com atletas de diversos países.

Quem organiza o Mr. Olympia?

O campeonato é organizado pela IFBB (International Fitness and Bodybuilding Federation). Em tradução livre, Federação Internacional de Fitness e Fisiculturismo.

Onde assistir ao Mr. Olympia 2023 ao vivo?

A única transmissão oficial do Mr. Olympia 2023 acontece no pay-per-view do evento, que pode ser comprado no site oficial.

Qual é a data e horário do Mr. Olympia 2023?

A fase amadora teve início em 30 de outubro e vai até 1º de novembro. A fase profissional começará em 2 de novembro e vai até 5 de novembro.

Onde acontece o Mr. Olympia?

O campeonato já aconteceu em diversos continentes. A edição deste ano será em Orlando, na Flórida, EUA.

Quais são as categorias do Mr Olympia?

Em 2023, o Mr Olympia conta com 11 categorias:

Bikini : categoria disputada por mulheres, em que os juízes buscam traços mais femininos, ombros bem trabalhados e cintura fina. É a categoria que exige menos volume muscular.

: categoria disputada por mulheres, em que os juízes buscam traços mais femininos, ombros bem trabalhados e cintura fina. É a categoria que exige menos volume muscular. Wellness Olympia : categoria feminina que preza pelo volume muscular nos membros inferiores. Quadríceps e glúteos devem se destacar e as atletas são avaliadas também pela feminilidade.

: categoria feminina que preza pelo volume muscular nos membros inferiores. Quadríceps e glúteos devem se destacar e as atletas são avaliadas também pela feminilidade. Fitness : disputa que mistura fisiculturismo com ginástica. Nela, as atletas devem exibir um bom condicionamento físico, além de apresentarem um número musical com dança e elasticidade.

: disputa que mistura fisiculturismo com ginástica. Nela, as atletas devem exibir um bom condicionamento físico, além de apresentarem um número musical com dança e elasticidade. Figure : categoria feminina em que as atletas devem ter um bom volume muscular, tanto nos membros superiores quanto inferiores. Ainda deve apresentar cintura fina e feminilidade.

: categoria feminina em que as atletas devem ter um bom volume muscular, tanto nos membros superiores quanto inferiores. Ainda deve apresentar cintura fina e feminilidade. Classic Physique : criada para homenagear a era de ouro do fisiculturismo, os atletas dessa categoria devem buscam a estética e proporcionalidade, respeitando um limite de peso de acordo com cada altura.

: criada para homenagear a era de ouro do fisiculturismo, os atletas dessa categoria devem buscam a estética e proporcionalidade, respeitando um limite de peso de acordo com cada altura. 212 : categoria disputada por homens. Os atletas têm como objetivo atingir o máximo volume muscular sem ultrapassar 212 libras (96,16 kg).

: categoria disputada por homens. Os atletas têm como objetivo atingir o máximo volume muscular sem ultrapassar 212 libras (96,16 kg). Men’s Physique e Women’s Physique : segunda maior categoria em volume corporal, valoriza estética e elegância, além de um bom desenvolvimento muscular.

: segunda maior categoria em volume corporal, valoriza estética e elegância, além de um bom desenvolvimento muscular. Mr. Olympia e Ms. Olympia : principal categoria da competição, também considerada a mais difícil. Os músculos devem ser os maiores possíveis.

: principal categoria da competição, também considerada a mais difícil. Os músculos devem ser os maiores possíveis. Wheelchair: criada em 2018, essa categoria é exclusiva para cadeirantes. Os atletas devem apresentar bom volume muscular nos membros superiores.

Quando sai os resultados?

Depende da categoria. Na sexta (2), às 19h, horário de Brasília, acontece a final das categorias 212, Fitness, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia e Wellness. No sábado (3), às 10h30, acontece a final do Wheelchair. No mesmo dia, às 20h, acontece a final das categorias Mr. Olympia, Men’s Physique, Bikini e Classic Physique.

Quais brasileiros estão competindo?

Ao todo, são 36 atletas brasileiros em oito categorias diferentes. São eles: