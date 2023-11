Torcedores do Boca Juniors fazem festa na praia a dois dias da final da Libertadores

Rio de Janeiro

Os torcedores do Boca Juniors começaram nesta quinta-feira (2) a lotar trechos da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, com festa e cantoria dias antes da final da Copa Libertadores. A decisão será disputada no sábado (4) contra o Fluminense no Maracanã.

Na tarde desta quinta, um grupo estendeu bandeiras do clube argentino e cantaram músicas de apoio ao time. Ainda não houve registro de confusão, mas apenas xingamentos de apoiadores que passam pelo local.

Torcedores do Boca Juniors se reúnem na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, dois dias antes da final da Libertadores contra o Fluminense, a ser disputada no Maracanã - Cléo Guimarães/Folhapress

O grupo se concentra no quiosque Buenos Aires, situado na altura da rua Xavier da Silveira, local que se tornou ponto de encontro dos argentinos na Copa de 2014. Está previsto para a tarde desta sexta-feira (3) um bandeiraço no local.

A Polícia Militar acompanhava o grupo. O governo afirma ter um plano montado para evitar conflitos entre torcedores até domingo (5), um dia após a partida decisiva. Estão escalados para a segurança de torcedores e delegações das equipes 2.400 agentes.

A tensão já começou a subir nesta segunda, quando um grupo de torcedores argentinos foi agredido por tricolores na praia de Copacabana, segundo um deles, que publicou uma foto com a cabeça sangrando. "Nos espancaram. Roubaram meu celular. Éramos 30 e vieram com cadeiras à praia para nos atacar", escreveu Pablo Moulia, com quem a Folha não conseguiu contato.

A movimentação, contudo, também tem impacto positivo no turismo da cidade. A ocupação média dos hotéis já chegava a 87,57%, conforme balanço divulgado na terça-feira (31) pelo HotéisRIO (Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro) e pela ABIH RJ (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio de Janeiro).