Julgamento de Daniel Alves é marcado para fevereiro

Madri | AFP

A Justiça de Barcelona marcou para fevereiro o julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de ter estuprado uma mulher em uma casa noturna no fim do ano passado. A sentença, foi anunciado nesta quarta-feira (20), será definida após deliberação entre os dias 5 e 7 daquele mês.

No fim de novembro, o Ministério Público espanhol solicitou uma pena de nove anos de prisão para Alves, de 40 anos, que está detido provisoriamente desde janeiro.

No documento de conclusões provisórias de 24 de novembro, o Ministério Público solicitou também uma indenização de 150 mil euros (R$ 806 mil) para a vítima, por suposto crime de "agressão sexual com penetração".

O MP pede ainda mais dez anos de liberdade vigiada para o atleta, após o cumprimento da sentença determinada, além da proibição de que ele se aproxime da mulher que o acusa ou se comunique com ela durante o período.

Daniel Alves está em prisão provisória na Espanha - Josep Lago - 13.mar.22/AFP

O ex-lateral da seleção brasileira está preso desde 20 de janeiro, após seu primeiro depoimento à juíza de instrução.

O incidente supostamente ocorreu em uma sala reservada na casa noturna Sutton, em Barcelona, na madrugada de 31 de dezembro de 2022. Alves, que já frequentava o local, teria conhecido a jovem na boate e a convidado para entrar em uma área exclusiva onde ficava um pequeno banheiro, do qual ela não sabia da existência.

Segundo o MP, jogador demonstrou uma "atitude violenta", agredindo a mulher e forçando-a a manter relações sexuais, apesar de sua resistência.

Daniel Alves inicialmente negou conhecer a jovem, depois mudou sua versão diversas vezes. Ele acabou admitindo que teve relação sexual com ela, mas disse que isso se deu de maneira consensual.

A Justiça espanhola negou em diversas ocasiões a liberdade provisória ao atleta, apontando, entre outros motivos, risco de fuga.

O caso foi registrado quando o brasileiro estava de férias em Barcelona antes de retornar ao Pumas, do México, logo após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar.

Horas depois de sua prisão, o clube mexicano anunciou a rescisão do contrato do jogador.