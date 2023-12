Santos anuncia o retorno do técnico Fábio Carille

São Paulo

O Santos anunciou na tarde desta terça-feira (19) o retorno do técnico Fábio Carille, 50. De acordo com o clube, o profissional assinou um contrato de um ano, com opção de renovação por mais uma temporada.

Carille estava no V-Varen Nagasaki, do Japão, desde 2022, mas aceitou voltar ao Brasil para comandar o time da Baixada em 2024, ano em que o clube disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história.

Será a segunda passagem do comandante pelo Santos. Ele trabalhou na equipe de setembro de 2021 a fevereiro de 2022.

Fábio Carille durante a primeira passagem dele pelo Santos - Iavn Storti - 22.out.21/Santos FC

"Carille chega com a função de rever e redefinir o elenco dentro das novas normas e diretrizes que estamos implantando. O Santos grande de novo", afirmou Marcelo Teixeira, recentemente eleito presidente do clube.

Ao longo da temporada de 2023, o time alvinegro teve quatro treinadores: Odair Hellmann, Paulo Turra, Diego Aguirre e o interino Marcelo Fernandes.

À frente do Santos em sua primeira passagem, Carille teve 27 jogos, com nove vitórias, dez empates e oito derrotas. O aproveitamento foi de 46%.