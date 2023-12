Vitória recebe proposta de R$ 200 milhões de site de acompanhantes para mudar nome do clube

São Paulo

O Vitória recebeu uma proposta do site de acompanhantes que já é patrocinador do time para mudar o nome do clube durante os próximos dez anos. A ideia é que a equipe baiana passe a se chamar Fatal Model Vitória. O clube receberia R$ 200 milhões pela mudança.

A empresa também diz ter interesse nos naming rights do estádio Barradão caso a operação pelo nome do clube não avance. O valor final da operação pode render até R$ 100 milhões ao atual campeão da Série B.

Ao falar sobre a proposta na manhã desta sexta-feira (1), o presidente do clube, Fábio Mota, afirmou que vai abrir uma enquete para saber a opinião dos sócios.

Porta-voz da Fatal Model foi ao Barradão para o anúncio da oferta ao Vitória - Divulgação

O resultado da pesquisa, no entanto, não será definitivo para a mudança, uma vez que também precisará ser aprovado Conselho Deliberativo e votada em Assembleia Geral Extraordinária.

"Quando o Vitória recebe uma proposta como essa, você tem a obrigação de tornar pública, de ouvir as pessoas. Cada um tem sua convicção. Recebemos duas propostas: uma para vender o nome do estádio por dez anos, e outra para o nome do clube. Estamos simplesmente fazendo uma enquete para ouvir o que o torcedor acha disso", afirmou o cartola.

Fábio acrescentou que trata-se de "uma decisão além do presidente. A decisão que está ao poder do Conselho Diretoria é a venda do naming rights. Se for aprovada, vamos mandar para os órgãos internos do clube. Ninguém é dono do clube. Temos uma Associação com 33.222 sócios. O que estamos fazendo é apenas uma enquete que não é vinculativa ao que vai acontecer".