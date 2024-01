Aitana Bonmatí leva novo prêmio e é eleita melhor do mundo pela Fifa

São Paulo

Ficou com Aitana Bonmatí o troféu de melhor jogadora do planeta concedido pela Fifa (Federação Internacional de Futebol). A meio-campista, vencedora da Copa do Mundo com a Espanha no ano passado, foi coroada na cerimônia de entrega do prêmio The Best, realizada em Londres na segunda-feira (15).

Não causou surpresa a escolha da atleta, que já havia sido eleita a melhor jogadora do Mundial e levado também a Bola de Ouro, oferecida pela revista France Football. A taça recebida na Inglaterra é a última referente a uma temporada de múltiplas conquistas para a espanhola, que tinha como concorrentes a compatriota Jenni Hermoso e a colombiana Linda Caicedo.

Aitana Bonmatí está cheia de troféus para exibir

Entre o meio de 2022 e o meio de 2023, período de avaliação para a premiação, Bonmatí triunfou com o Barcelona na Supercopa da Espanha, no Campeonato Espanhol e na Champions League. Então, foi à Copa do Mundo, arrancou elogios efusivos do respeitado treinador Pep Guardiola, do Manchester City, e regeu o meio-campo de sua seleção rumo ao título.

Aitana, que completará 26 anos na quinta-feira (18), marcou 20 gols e deu 23 assistências na temporada, entre jogos de clube e seleção. Números que a credenciaram a suceder a também espanhola Alexia Putellas, 29, que passou a maior parte de 2022/23 em recuperação de uma cirurgia no joelho e teve participação limitada na Copa.

Putellas, outra atleta do Barcelona, tinha ficado com o prêmio da Fifa em suas duas edições anteriores. Agora, aplaudiu Bonmatí, elogiada especialmente pela qualidade no passe e pela tranquilidade que demonstra ao organizar o meio-campo –Guardiola a ela se referiu como "a Iniesta do futebol feminino".