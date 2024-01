Ex-técnico da Inglaterra, Sven-Goran Eriksson é diagnosticado com câncer de pâncreas

Nashik (Índia) | Reuters

O ex-técnico da Inglaterra, Sven-Goran Eriksson, disse que foi diagnosticado com câncer de pâncreas e tem um ano de vida no "melhor cenário possível".

O sueco de 75 anos liderou a Inglaterra na Copa do Mundo de 2002 e 2006, perdendo nas quartas de final em ambas as ocasiões. No Japão, a queda foi diante da seleção brasileira, com gols de Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

Em fevereiro do ano passado, Eriksson deixou seu cargo no clube sueco Karlstad devido a "problemas de saúde".

"Todos podem ver que tenho uma doença que não é boa, e todos supõem que é câncer, e é. Mas tenho que lutar o máximo possível", disse Eriksson em uma entrevista para a rádio sueca P1.

Sven-Goran Eriksson durante treino da seleção inglesa no Mittelbergstadion em Bühlertal, na Alemanha - Adrian Dennis - 28.jun.2006/AFP

"Sei que no melhor caso são cerca de um ano, no pior caso até menos", disse ele, de acordo com uma transcrição no site da P1. "Não acredito que os médicos que tenho possam ter certeza total, eles não podem marcar uma data."

Eriksson disse que está tentando não pensar em sua doença, acrescentando: "Você tem que enganar seu cérebro. Eu poderia ficar pensando nisso o tempo todo e ficar em casa e ser infeliz e pensar que sou azarado e assim por diante."

"É fácil acabar nessa posição. Mas não, veja os lados positivos das coisas e não se afunde em contratempos, porque este é o maior de todos, é claro. Isso simplesmente veio do nada. E isso te choca", acrescentou Eriksson.

"Não estou sentindo muita dor. Mas fui diagnosticado com uma doença que você pode retardar, mas não pode operar. Então é o que é."

Eriksson começou sua carreira no Degerfors IF, da Suécia, antes de assumir o comando do Benfica em um período de grande sucesso entre 1982 e 1984.

Ele também conquistou títulos na AS Roma, Sampdoria e Lazio antes de se tornar o primeiro treinador estrangeiro da Inglaterra em 2001.

Apesar de perder apenas cinco jogos oficiais, o tempo de Eriksson na Inglaterra foi uma montanha-russa, com algumas performances excelentes em campo acompanhadas de escândalos fora dele.

Sua equipe da Inglaterra foi considerada uma geração de ouro, com um time composto por jogadores de destaque como David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard e Wayne Rooney, mas não conseguiu conquistar nenhum grande título.

Além das duas quartas de final da Copa do Mundo, a Inglaterra também chegou às quartas de final do Campeonato Europeu em 2004, onde perdeu nos pênaltis para Portugal.

O sueco ocupou as manchetes após um caso com a ex-secretária da FA (federação inglesa de futebol), Faria Alam, e foi pego na infame armadilha do "Fake Sheikh", quando o repórter de um jornal sensacionalista se passou por um rico investidor árabe.

Após deixar a Inglaterra em 2006, Eriksson treinou uma série de equipes, incluindo Manchester City, seleção nacional do México e Leicester City.

Seu último papel como treinador em sua carreira de sucesso que durou quatro décadas foi com as Filipinas em 2019.