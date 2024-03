Concessionária instala grama sintética no estádio do Pacaembu

São Paulo

O estádio do Pacaembu começou a receber o gramado sintético que passará a ser utilizado nos jogos de futebol sediados no espaço após a reforma realizada nos últimos anos pela concessionária Allegra Pacaembu.

Segundo publicação nas redes sociais da administradora do estádio, o gramado possui certificações da Fifa (Federação Internacional de Futebol) relacionadas a "jogabilidade, baixa abrasividade, durabilidade e resistência."

A previsão da Allegra é que a instalação da grama sintética esteja concluída em cerca de 15 dias. A empresa diz também que partidas de futebol poderão ser realizadas novamente no estádio ainda no primeiro semestre.

Funcionários instalam novo gramado sintético no estádio do Pacaembu, em São Paulo - Reprodução/mercadolivre.arenapacaembu no instagram

Um dos primeiros compromissos do novo espaço deve ser um show do cantor Roberto Carlos, previsto para o dia 19 de abril.

Dentre as áreas construídas pela concessionária, está uma praça elevada e um centro de convenções no subsolo, o Mercado Pago Hall, onde acontecerá o show.

Em janeiro, o Mercado Livre anunciou a compra dos "naming rights" do estádio por R$ 1 bilhão, com o local renomeado para Mercado Livre Arena Pacaembu pelos próximos 30 anos.

Com a concessão à iniciativa privada, o espaço busca diversificar a fonte de receitas com shows e outros eventos. A escolha pela grama artificial inclusive é prática comum entre outra arenas multiuso, como do Palmeiras e do Botafogo.

A princípio, a reinauguração do estádio na zona oeste de São Paulo estava prevista para 25 de janeiro, data da final da Copa São Paulo de Futebol. Cerca de uma semana antes do aniversário da cidade, a concessionária informou que não haveria condições de receber a partida.

Em nota enviada à Folha nesta sexta-feira (15), a Allegra Pacaembu informou que "as obras de reforma, modernização e restauro da Mercado Livre Arena Pacaembu seguem em ritmo acelerado, com previsão de término das intervenções obrigatórias (estádio e clube poliesportivo) até o final de junho de 2024, conforme previsto em contrato de concessão firmado com a Prefeitura de São Paulo."

As obras no estádio têm custo estimado em R$ 400 milhões. Quando o Mercado Livre Arena Pacaembu for aberto, já não existirá o tobogã, arquibancada que ficava posicionada atrás do gol oposto ao portão principal e foi demolida. Está sendo erguido em seu lugar um prédio multiuso, que terá hotel, centro de convenções, lojas e restaurantes.

A fachada da arena, no entanto, continuará exibindo a inscrição "Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho" –nome que o campo ganhou em 1961, em homenagem ao jornalista que chefiou a delegação brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1958 e de 1962. O espaço foi tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico).

Será uma nova fase do Pacaembu, inaugurado em 1940 em uma rodada dupla: o Palestra Itália fez 6 a 2 no Coritiba, e o Corinthians derrotou o Atlético Mineiro por 4 a 2. Dez anos depois, o campo recebeu seis partidas da Copa do Mundo, uma delas o empate por 2 a 2 do Brasil com a Suíça.

O estádio está em obras desde junho de 2021. O último jogo realizado no local foi em 29 de fevereiro de 2020, quando Santos e Palmeiras se enfrentaram pelo Campeonato Paulista. A partida terminou com um empate sem gols.

Entre abril e junho de 2020, o espaço chegou a ser utilizado como hospital de campanha durante a pandemia de Covid-19.