Onde está a próxima grande geração de treinadores?

Vinte anos, ao que parece, é de fato um longo tempo. Esta semana, um breve vídeo montagem passou pelos detritos que entopem minhas (e suas) redes sociais —as banalidades de engajamento, os buscadores de atenção, as teorias desvairadas sobre Kate Middleton— para celebrar a gloriosa loucura de 2004.

Foi o ano, afinal, em que a Grécia venceu o Campeonato Europeu, um triunfo tão inesperado que pelo menos um membro do time teve que reorganizar seu casamento de acordo com o progresso da equipe. O triunfo grego veio algumas semanas depois de o Porto, liderado por um jovem treinador carismático com mais pimenta do que sal nos cabelos, erguer o troféu da Liga dos Campeões.

Isso foi depois de o Werder Bremen terminar a temporada como campeão da Alemanha e o Valencia garantir seu segundo título espanhol em três anos. Quem compilou o vídeo nem precisou mencionar a vitória de um azarão colombiano, o Once Caldas, na Copa Libertadores, para declarar que 2004 tinha sido um ano para os azarões.

Técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, durante partida contra o Wolfsburg na BayArena, em Leverkusen, pela Bundesliga - Thilo Schmuelgen - 10.mar.2024

O clipe de compilação poderia, em uma análise mais profunda, ser usado como uma espécie de teste de Rorschach geracional. Poderia inspirar, nos espectadores mais velhos, aquele pungente agridoce de nostalgia, o fantasma de uma lembrança de que é assim que as coisas costumavam ser —e, portanto, deveriam ser. O Werder Bremen deveria ser capaz de vencer a Bundesliga. O Porto deveria ser candidato a campeão da Europa. Você pode não querer ver a Grécia vencer a Eurocopa novamente, mas foi bom que tenha acontecido.

Os fãs mais jovens, no entanto, podem interpretar de forma diferente. Eles cresceram em uma era de domínio e dinastia, na qual os principais times do esporte estabeleceram uma primazia sem precedentes sobre seus rivais, e a êxtase se tornou o verdadeiro marcador de excelência. A visão de todos esses times desconhecidos erguendo troféus pode reforçar a suspeita deles de que o futebol é melhor agora do que era então.

Há duas coisas que valem a pena apontar em contrapartida. A primeira é que 2004 foi uma exceção até mesmo para os padrões da época. As seis edições anteriores da Liga dos Campeões, por exemplo, tinham sido vencidas por Manchester United, Real Madrid, Bayern de Munique e AC Milan. E a segunda —embora óbvia apenas com o benefício da retrospectiva— é que foi um ano limiar.

A melhor medida disso veio entre as temporadas de um verão de mudanças consideráveis. No espaço de três meses, meia dúzia dos principais clubes da Europa nomearam novos treinadores. Alguns dos candidatos nomeados foram bem-sucedidos. Alguns não foram. Alguns, mais tarde se descobriria, tinham fortes crenças nos poderes de cura do queijo.

Aos olhos modernos, no entanto, o mais impressionante é o quão arriscadas muitas dessas contratações parecem agora. A decisão da Juventus de nomear Fabio Capello —sua aparência, mesmo naquela época, a de um imortal severo esculpido em basalto— parecia uma aposta segura, mas muitas das outras não eram.

A Inter de Milão contratou Roberto Mancini, que havia conquistado apenas uma honra, uma Copa da Itália, como treinador, e havia liderado a Lazio para um sexto lugar pouco espetacular. O Bayern de Munique optou por Felix Magath, o entusiasta do queijo, com base em uma carreira de jogador celebrada e por ter guiado o Stuttgart para o quarto lugar na Bundesliga.

O Real Madrid seguiu uma estratégia semelhante: José Antonio Camacho era um dos ex-alunos mais queridos do clube, um fator que provavelmente desempenhou um papel significativo em sua nomeação, assim como a Taça de Portugal que ele havia conquistado em seu breve período no comando do Benfica.

De fato, até mesmo as duas contratações mais destacadas do mercado —José Mourinho e Rafael Benítez— vieram com ressalvas. Mourinho havia transformado o Porto em campeão da Europa, algo que mesmo nos tempos antigos do início do século 21 não era realmente esperado, mas ele ainda não tinha 40 anos. Seu fogo havia queimado de forma impossivelmente brilhante, mas (naquela época) preocupantemente brevemente.

Benítez, por mais improvável que pareça agora, era talvez a escolha mais cautelosa. Seu time do Valencia havia conquistado dois títulos espanhóis em três temporadas e acabara de levantar a Copa da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol). Ainda assim, seu currículo não era impecável: antes de se juntar ao Valencia, ele havia sido uma figura um tanto peripatética em times espanhóis relativamente menores. Isso não foi o suficiente para dissuadir o Liverpool, no entanto, de trazê-lo a bordo.

Duas décadas depois, este verão provavelmente trará mudanças de treinadores em uma escala semelhante. Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique já sabem que precisam nomear novos treinadores. Existe uma chance razoável de que AC Milan, Juventus, Chelsea e Manchester United se juntem a eles.

E ainda assim o campo de candidatos adequados parece incrivelmente pequeno. Além de Xabi Alonso —atualmente invicto em sua primeira temporada completa como treinador, avançando magistralmente para o primeiro título na história do Bayer Leverkusen— as opções parecem relativamente escassas. Há Rúben Amorim, vencedor de um título português e de algumas taças domésticas no Sporting. Há Sebastian Hoeness, que provavelmente não ficaria satisfeito em ser retratado como um Magath dos tempos modernos, mas que também levou o Stuttgart à Liga dos Campeões. Há Roberto De Zerbi, cuja promessa inicial em sua passagem pelo Brighton agora está começando a desaparecer.

Os argumentos em defesa de cada um parecem quase superados por ressalvas; com qualquer uma de suas contratações, haveria a sensação inevitável de estar dando um tiro no escuro. Amorim trabalhou apenas em Portugal. Hoeness nunca ganhou um grande título. O Brighton não é um terreno adequado para as pressões de Old Trafford ou da Allianz Arena de Turim.

É isso, é claro, que torna aquela série de contratações em 2004 tão alienígena, que torna o contraste entre então e agora tão marcante. Claro, uma equipe moderna contrataria um treinador como Mourinho, que acabara de vencer a Liga dos Campeões. Claro, um treinador que tivesse vencido qualquer uma das principais ligas domésticas em sua primeira tentativa seria disputado por clubes maiores.

Mas essas coisas não acontecem mais, na verdade. É o fato de Alonso estar prestes a alcançar isso que o torna tão excepcional e tão cativante. Até mesmo o tipo de sucesso que Mancini ou Magath haviam desfrutado é extremamente raro, tão ávidos que os grandes clubes são por troféus importantes, tão desesperadamente que eles se agarram aos seus lugares perto do topo de suas ligas domésticas. Ninguém jamais fará um vídeo declarando 2024 como o ano do azarão.

Para a grande maioria dos treinadores no início de suas carreiras, não importa o quão talentosos possam ser, tudo o que podem esperar é uma forma de sucesso qualificado: superar sua folha salarial; empregar um estilo ousado e audacioso; e sobreviver na Europa tempo suficiente para ganhar algum reconhecimento passageiro.

Ao mesmo tempo, mesmo isso não é mais necessariamente suficiente. A tarefa de comandar o Sporting —com seu elenco de jovens promessas e veteranos experientes— está a anos-luz de assumir o comando dos superastros do Barcelona ou do Manchester United. Lidar com as pressões do Stuttgart não é mais uma preparação adequada para a expectativa de vencer todos os jogos no Bayern de Munique.

É por isso que, nos últimos anos, os treinadores que conseguiram os empregos mais prestigiosos do futebol ou jogaram por esses clubes —Frank Lampard, Ole Gunnar Solskjaer, Xavi Hernández— ou já treinaram um de seus rivais. Existe um abismo entre os grandes e os meramente bons, e a percepção é que ninguém é capaz de superá-lo.

Na realidade, é claro, isso não é verdade. Assim como Benítez, Mourinho e Mancini conseguiram crescer nos papéis que conquistaram no verão de 2004, Amorim, Hoeness ou De Zerbi podem parecer uma contratação inspirada do ponto de vista de 2044.

Se alguma das superpotências tem coragem suficiente para arriscar hoje, no entanto, é outra questão. É um problema inteiramente criado por eles. E somente eles, em última análise, têm o poder de resolvê-lo. Havia algo de refrescante nos jogos em Londres e Madrid esta semana. É assim que o futebol europeu costumava ser, e costumava sentir —uma bem-vinda explosão de nostalgia em uma competição que tem uma obsessão com a modernidade, com o futuro, com a próxima grande novidade.

Liverpool, então, será o próximo a cair. Nos próximos meses, o clube pretende se juntar a clubes como Manchester City, Chelsea, Brighton, Aston Villa e vários outros e "expandir seu portfólio", um pedaço de jargão eufemístico que significa que comprará outro time de futebol, o despojará de seu propósito existencial e o colocará em uma forma de serviço corporativo.

A hierarquia do Liverpool acredita que tem pouco ou nenhum escolha a não ser se juntar às fileiras crescentes de clubes ricos com sistemas expansivos de equipes filiadas. Estabelecer uma rede de equipes é a única maneira pela qual o clube pode competir com seus rivais, como Michael Edwards —o celebrado diretor esportivo agora de volta a Anfield como chefe de operações de futebol do dono da equipe, o FSG (Fenway Sport Group)— colocou esta semana.

É fácil ver por que Edwards e FSG acreditam nisso. Em algum momento, o futebol parece ter concordado que a propriedade de vários clubes era o caminho a seguir. Cerca de 300 clubes fazem parte desses modelos, inspirados por grupos como o City Football Group e o rebanho da Red Bull. Muitos mais seguirão: Newcastle, entre outros, também está explorando suas opções.

O problema é que o argumento a favor dessa abordagem não se estende muito além do fato de que todo mundo está fazendo isso. Os benefícios parecem indistintos: compartilhar um pouco de informação, espalhar alguns custos, centralizar o desenvolvimento ocasional de jogadores.

Os riscos, por outro lado, são claros: não apenas uma ameaça à integridade competitiva em toda a Europa, mas a erosão total do rico e variado mosaico que tem sido a força do esporte, substituído pela diminuição sem desculpas das instituições sociais em prol da ganância e ambição desenfreadas. Se esse custo vale a pena em relação ao benefício, é uma pergunta que poucos parecem fazer.