Palmeiras vence Novorizontino com gol de Endrick e vai à final do Paulista pelo 5º ano seguido

São Paulo

O Palmeiras venceu o Novorizontino por 1a 0 na noite desta quinta-feira (28), no Allianz Parque. O gol foi de Endrick. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira se classificou para a decisão do Campeonato Paulista, que será disputada contra o Santos.

É a quinta vez consecutiva que o clube da capital vai à decisão do Paulista. Chegou também em 2020, 2021, 2022 e 2023. Só não foi campeão em 2021, quando perdeu do São Paulo. Das quatro conquistas, três foram sob o comando de Abel --na outra, a de 2020, o técnico era Vanderlei Luxemburgo.

O Palmeiras busca agora o tricampeonato, já que venceu as edições de 2022 e 2023. A única vez que a equipe conquistou três Paulistas em seguida foi há 90 anos, no triênio 1932, 1933 e 1934.

Endrick comemora seu gol, que deu a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Novorizontino na noite desta quinta-feira (28), pelas semifinais do Campeonato Paulista - Jhony Inácio/Agência Enquadrar/Agência O Globo

A equipe do interior, comandada por Eduardo Baptista --que treinou o Palmeiras em 2017-- foi superior no primeiro tempo e teve chances para abrir o placar com Rômulo, que vai jogar exatamente na equipe da capital após o fim do Paulista; dentro da área, ele chutou para fora, e com Neto Pessoa, que cabeceou para boa defesa de Weverton. O time da capital não teve grandes chances na primeira etapa. Na mais perigosa, Raphael Veiga chutou fraco para a defesa do goleiro Jordi.

Mas o Palmeiras melhorou na segunda etapa e marcou logo aos oito minutos. Mayke Cruzou da direita, Flaco López escorou de cabeça e Endrick, de pé esquerdo, abriu o placar. O gol abalou a equipe do interior, e o Palmeiras teve outras chances logo em seguida, como uma com Flaco López, que chutou cruzado, para fora, e em finalização de fora da área de Aníbal Moreno, defendida por Jordi. A equipe de Eduardo Baptista, por sua vez, até tentou atacar nos últimos minutos, mas não conseguiu criar chances claras de gol como fizera na primeira etapa.

O Novorizontino se despede da competição com uma ótima campanha. Venceu Corinthians (3 a 1) e Santos (2 a 1) fora de casa, na fase classificatória, e eliminou o São Paulo, no Morumbi, nos pênaltis, nas quartas de final. Também na primeira fase, empatou o Palmeiras, por 1 a 1, logo na estreia. O foco do clube agora será a Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe do interior tentava nesta quinta chegar à decisão do Paulista 34 anos depois da 'final caipira', disputada entre o clube e o Bragantino, que ficou com o título. Nelsinho Baptista, pai de Eduardo Baptista, era o treinador; o da equipe de Bragança Paulista era Vanderlei Luxemburgo.

A final, entre Palmeiras e Santos, será disputada em duas partidas. A primeira é neste domingo (31), na Vila Belmiro; a segunda, no domingo seguinte (7), no Allianz Parque.