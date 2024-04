Queda de saltador francês diante de Macron viraliza nas redes sociais; veja vídeo

Saint-Denis (França) | AFP

As imagens da queda espetacular de Alexis Jandard na presença do presidente francês, Emmanuel Macron, na quinta-feira (4), viralizaram nas redes sociais, assim como as sarcásticas explicações feitas pelo mergulhador francês.

Alexis Jandard participava de uma demonstração de salto ornamental quando escorregou no trampolim, antes de cair de costas na água.

Quem assistia à cena era Emmanuel Macron e a ministra do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, que compareciam à inauguração do Centro Aquático dos Jogos Olímpicos, em Saint-Denis, nos arredores de Paris.

Saltador francês Alexis Jandard tomba durante apresentação no Centro Aquático Olímpico em Paris - AFP

O atleta, que sofreu apenas um pequeno arranhão nas costas, reagiu com humor ao incidente. "É o momento de brincar um pouco comigo mesmo", comentou no Instagram.

"Está tudo bem, não me machuquei. Havia um pouco de sangue mas não é sério, isso não vai me impedir de treinar esta tarde. Tive um pequeno deslize na perna que me fez cair. Caí na frente do presidente da República, caí na frente de toda a França".

O mergulhador de 26 anos, classificado para os Jogos de Paris no salto sincronizado no trampolim de três metros, publicou uma foto dos arranhões em suas costas.

Jandard conquistou uma medalha de bronze no campeonato mundial de esportes aquáticos em 2023.

Emmanuel Macron estava inaugurando o centro aquático que sediará as provas de nado artístico, saltos ornamentais e polo aquático dos Jogos.

Alexis Jandard afirmou nesta sexta-feira (5) que recebeu uma ligação da ministra do Esporte para saber mais sobre os ferimentos causados pela queda.