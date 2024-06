'Acabei custando pouco', brinca Vini Jr. após segundo título com gol na Champions

São Paulo

Vinicius Júnior tornou-se o primeiro jogador brasileiro a balançar as redes em duas finais diferentes de Champions League.

O atacante de 23 anos fechou a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund e decretou o 15º título continental do clube merengue, neste sábado (1).

Vinicius Júnior comemora conquista da Champions League após gol na final contra o Borussia Dortmund. - Lee Smith/Reuters. 1.jun.2024

Antes, o camisa 7 já havia anotado o gol da conquista sobre o Liverpool, na temporada 2021/22, quando o time espanhol venceu o inglês por 1 a 0.

Após a final, o jogador formado no Flamengo declarou amor pelo Real Madrid e brincou sobre o valor gasto na sua contratação, em 2017, quando tinha ainda 16 anos: cerca de 45 milhões de euros, ou o equivalente a R$ 164 milhões na cotação da época.

"Fizeram de tudo para me trazer, e sou muito grato a todos que acreditaram em mim. Me contrataram muito jovem e pagaram caro. Espero que agora possam dizer que acabei custando pouco", disse, com bom humor, em entrevista transmitida pelo canal TNT Sports.

Vini deixou o campo ovacionado. Os torcedores do Real encheram os pulmões para cantar "Balón de Oro", em referência ao prêmio de melhor jogador do mundo, ao qual o brasileiro se coloca como um dos favoritos.

"Estou muito feliz, é um sonho o que estou vivendo. Vencer duas vezes a Champions é incrível. Pode acontecer de tudo, mas a equipe e a torcida sempre acreditam que podemos chegar até aqui, ganhar e levar a taça para Madri", declarou.

Vinicius é o quinto jogador do Real Madrid a marcar gols em mais de uma final de Champions. Também já haviam atingido esse feito o português Cristiano Ronaldo, o galês Gareth Bale e os espanhois Raúl González e Sergio Ramos.

Antes dele, o único a fazer gols em duas decisões diferentes com menos de 24 anos era Lionel Messi, pelo Barcelona. O argentino balançou as redes em 2009 e 2011, ambas contra o Manchester United, e também saiu campeão do torneio nas duas ocasiões.

De acordo com as estatísticas da Uefa, Vinicius Júnior terminou esta edição da Champions League com 6 gols marcados e 5 assistências em 10 jogos disputados.