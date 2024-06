Quarteto do Real Madrid se iguala a recordista de títulos da Champions após 58 anos

São Paulo

Por 58 anos, o espanhol Francisco "Paco" Gento (1933-2022) deteve o recorde solitário de maior vencedor da Champions League como jogador, com seis títulos pelo Real Madrid. Agora, quatro atletas se unem a ele, enfatizando o peso histórico do clube merengue na competição.

Com a nova conquista do time espanhol neste sábado (1°) sobre o Borussia Dortmund, também chegaram à sexta conquista individual o zagueiro Nacho Fernández, o lateral Dani Carvajal e os meias Luka Modric e Toni Kross.

Toni Kroos e Dani Carvajal durante a final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund. - Carl Recine/Reuters - 1.jun.2024

Kroos levantou uma "orelhuda" pelo Bayern de Munique (2013) antes de cinco conquistas pelo Real Madrid, enquanto os outros três venceram todas as suas edições pelo clube espanhol.

O meia alemão decidiu se aposentar do futebol após a Eurocopa, aos 34 anos. Os colegas ainda podem sonhar com uma eventual sétima conquista, mas vivem situações distintas: Carvajal tem 32 anos e contrato com o Real até o ano que vem, enquanto Nacho, 34, e Modric, 38, devem se despedir do clube nesta temporada.

Com a nova taça, o quarteto deixou para trás os brasileiros Marcelo e Casemiro, além do francês Karim Benzema, do galês Gareth Bale e do espanhol Isco Alarcón, que também haviam conquistado cinco Champions pelo Real Madrid, mas já deixaram o clube.

Um detalhe põe Modric e Carvajal numa lista ainda mais seleta ao lado de Gento: eles foram a campo e participaram de todas as respectivas finais com títulos concretizados. O lateral de 1,73 m, inclusive, foi o responsável por anotar, de cabeça, o gol que abriu caminho para a vitória sobre o Dortmund.

Francisco "Paco" Gento morreu em 2022, aos 88 anos. Ídolo do Real Madrid era até então o único com seis títulos da Champions League como jogador. - Nacho Doce/Reuters - 18.jan.2022

Gento morreu em 2022, aos 88 anos, ostentando a marca de ser até então o único da história a ter levantado a "orelhuda" seis vezes como jogador (de 1956 a 1960 e depois em 1966). Ele se tornou presidente honorário do Real em 2014, após a morte de Alfredo Di Stéfano, maior ídolo do clube, e ocupou o posto até falecer.

Considerando também os títulos como treinador, o comandante do Real Madrid, Carlo Ancelotti, era o único ao lado de Gento com seis conquistas, sendo duas como atleta (pelo Milan, em 1989 e 1990) e mais quatro como técnico (pelo Milan, em 2003 e 2007; e pelo próprio clube espanhol, em 2014 e 2022).

Agora, o "Mister Champions" se isola nesse critério, com sete conquistas ao todo.