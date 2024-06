Alemanha atropela a Escócia na abertura da Euro

São Paulo

Anfitriã da Eurocopa 2024, a seleção da Alemanha abriu a competição nesta sexta-feira (14) com uma boa vitória sobre a Escócia, por 5 a 1, na Allianz Arena.

Com ampla superioridade, o confronto pareceu um treino de luxo para os donos da casa, que controlaram o jogo desde o começo, pressionaram no campo de ataque e deixaram poucos espaços para os escoceses ameaçarem o experiente goleiro Manuel Neuer, 38.

Ainda no primeiro tempo, os alemães construíram uma vantagem de três gols, com Wirtz, aos 10 minutos, Musiala, aos 19 e Havertz, de pênalti, nos acréscimos. Os visitantes ainda foram para o intervalo com um jogador a menos, após a expulsão de Porteous.

Jogadores da Alemanha comemoram gol em partida contra a Escócia na abertura da Euro - Miguel Medina/AFP

Depois do intervalo, a Alemanha reduziu o ritmo, administrou o placar elástico, mas ainda conseguiu marcar mais dois gols, com Füllkrug, aos 23 minutos, e com Emre Can, nos acréscimos, aos 48, pouco depois do único gol dos visitantes na partida, aos 41, anotado contra pelo zagueiro Rüdiger.



Os donos da casa lideram, agora, o Grupo A, que além da Escócia, conta ainda com Hungria e Suíça, que se enfrentam neste sábado (15), às 10h (de Brasília).

A Alemanha volta a campo na próxima quarta-feira (19) para enfrentar a Hungria, às 13h (de Brasília). No mesmo dia, mas às 16h, a Escócia encara a Suíça.

Apesar da fragilidade do adversário de estreia, a boa vitória alemã alivia a pressão sobre a equipe, que vem de um processo de reformulação.

Atacante Niclas Fuellkrug celebra gol na estreia da Alemanha na Euro, em casa - Damien Meyer/AFP/AFP

Antes do início da competição, havia a sensação no país de que, se não fosse a vaga assegurada como anfitriã, a seleção corria um sério risco de nem se classificar caso tivesse que disputar as eliminatórias.

A situação só mudou a partir da chegada Julian Nagelsmann, 36. Contratado para substituir Hansi Flick, 59, o jovem comandante renovou a motivação dos atletas e deu nova esperança aos alemães, que lotaram as arquibancadas da Allianz Arena nesta sexta-feira.

Para os anfitriões, a Euro é vista como uma chance de se reconectar com os tempos de glórias. E superar as recentes frustrações, como as duas quedas na fase de grupos das duas últimas Copas do Mundo, em 2022 e 2018.

Em caso de título na Euro 2024, além de deixar para trás os fracassos, a Alemanha vai se isolar como maior vencedora da competição que reúne as principais seleções do Velho Continente. Atualmente, os alemães dividem o topo desse ranking com a Espanha, com três títulos para cada um dos países.