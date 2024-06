Entidade de combate ao doping sabia de testes positivos anteriores de nadadores chineses

The New York Times

Após a revelação em abril de que 23 nadadores chineses de elite testaram positivo para uma substância proibida meses antes das Olimpíadas de Tóquio, a China e a autoridade global antidoping defenderam vigorosamente suas decisões de permitir que competissem nos Jogos em 2021. Eles insistiram que os nadadores não estavam se dopando.

Mas, enquanto faziam essas alegações, a China e a autoridade antidoping estavam cientes de que três desses 23 nadadores haviam testado positivo vários anos antes para uma droga diferente que melhora o desempenho e escaparam de serem publicamente identificados e suspensos naquele caso também, de acordo com um relatório secreto ao qual The New York Times teve acesso.

Chinês Wang Shun, ao centro, durante prova no mundial de Budapeste, em 2022 - OLI Scarff - 25.jun.22/AFP/AFP

Em ambos os casos, a China afirmou que os nadadores ingeriram as substâncias proibidas sem saber, uma explicação vista com considerável ceticismo por alguns especialistas em antidoping. Os dois incidentes se somam às suspeitas de longa data entre atletas rivais sobre o que veem como um padrão de doping chinês e a falta de vontade ou capacidade da WADA (agência mundial antidoping) de lidar com isso.

Os três atletas chineses revelados como tendo testado positivo anteriormente, em 2016 e 2017, não eram nadadores comuns: Dois deles ganhariam medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, e o terceiro é agora detentor de recorde mundial. Os três são esperados para competir por medalhas novamente nos Jogos de Paris em julho.

Especialistas em antidoping dizem que, se os oficiais chineses e a WADA tivessem seguido as regras existentes com ambos os conjuntos de testes positivos, os atletas teriam sido publicamente identificados e sujeitos a um maior escrutínio, e poderiam ter sido desqualificados dos Jogos de 2021 e possivelmente dos Jogos que se abrem em Paris no próximo mês.

"Atletas com quem conversamos estão chocados com o sistema antidoping e a WADA", disse Rob Koehler, diretor-geral da Global Athlete, um grupo que trabalha pelos direitos dos atletas. "Os atletas são esperados para seguir as regras antidoping à risca, mas ainda assim a organização que os responsabiliza não precisa fazer o mesmo."

Em comunicado ao The New York Times, a WADA confirmou que os três nadadores chineses testaram positivo para o que chamou de "quantidades mínimas" de um esteroide proibido, clenbuterol. Ela culpou os casos de 2016 e 2017 por contaminação de alimentos.

"O problema da contaminação é real e bem conhecido pela comunidade antidoping", disse o diretor-geral da WADA, Olivier Niggli.

"Os atletas em questão foram três desses casos", acrescentou. "Eles eram nadadores de elite testados com muita frequência em um país onde a contaminação da carne com clenbuterol é generalizada, então não é surpreendente que eles pudessem estar entre os centenas de atletas que também testaram positivo para pequenas quantidades da substância."

A WADA descreveu os níveis de clenbuterol nos atletas como "tão baixos que estavam entre seis e 50 vezes menores que o nível mínimo de relatório". Mas nem a agência nem Niggli ofereceram qualquer explicação para o motivo pelo qual os nadadores não foram publicamente identificados por terem qualquer quantidade em seus sistemas.

A World Aquatics, órgão mundial de governança da natação, também confirmou que os três nadadores chineses haviam testado positivo anteriormente para clenbuterol.

Mas, de acordo com os protocolos estabelecidos para tais testes na época, mesmo que os resultados fossem considerados causados por contaminação de alimentos, a China e a WADA ainda teriam que identificar publicamente os atletas e investigar a origem da contaminação. Não há indicação de que essas etapas foram seguidas em nenhum dos casos documentados pelos chineses.

Os detalhes sobre os testes positivos em 2016 e 2017 foram incluídos em um relatório confidencial escrito pelas autoridades antidoping chinesas que foi usado para absolver os 23 nadadores em 2021 e dado à WADA na época.

Os chineses argumentaram no relatório que os 23 nadadores foram contaminados sem saber com um medicamento para o coração que de alguma forma estava presente nas refeições preparadas para eles em uma competição doméstica. Essa teoria se baseava na alegação de que dois meses após os testes positivos, os investigadores chineses descobriram quantidades mínimas do medicamento, trimetazidina, conhecido como TMZ, na cozinha do hotel onde os nadadores tinham ficado.

O TMZ, que pode ajudar os atletas a aumentar a resistência e e acelerar os tempos de recuperação, está em uma categoria de drogas que melhoram o desempenho e que têm as penalidades mais severas.

Para reforçar o argumento de que a contaminação era uma possibilidade real, o documento chinês citou outros "incidentes em massa" nos quais 12 jogadores chineses de polo aquático e outros 13 atletas foram contaminados sem saber com substâncias proibidas por causa de alimentos que haviam consumido. Entre esses casos anteriores, os chineses disseram, estavam os incidentes em 2016 e 2017 nos quais os três principais nadadores tinham testado positivo para clenbuterol.

Mas, ao citar esses casos anteriores, os chineses apenas levantaram mais questões sobre sua história de lidar com testes positivos.

O clenbuterol foi popular entre os atletas por anos porque pode reduzir o peso e promover o crescimento muscular. Devido à sua eficácia em aumentar o desempenho atlético, a WADA o inclui em uma categoria de drogas que têm as penalidades mais severas, incluindo proibições de competição de quatro anos.

Ao mesmo tempo, ele também é usado em algumas partes do mundo para promover o crescimento de animais. Isso levou a casos de contaminação envolvendo atletas que consomem carne de animais tratados com ele –um fenômeno que a agência antidoping da China detalhou em uma apresentação que ainda está disponível no site da WADA.

A agência antidoping chinesa não respondeu às perguntas do Times.

A WADA –que deveria proteger contra países que não conseguem controlar o doping de seus atletas– aceitou a palavra dos oficiais chineses em 2021 de que os 23 nadadores não fizeram nada de errado. Não conduziu sua própria investigação na China e permitiu que a Chinada, a agência antidoping chinesa, contornasse as regras e processos que outros são obrigados a seguir ao absolver os atletas.

A falta de ação da WADA, que citou restrições do coronavírus como explicação, abriu caminho para a China enviar os 23 nadadores para os Jogos Olímpicos de Verão em 2021, onde quase metade de sua equipe era composta por atletas que tinham testado positivo para TMZ. Nos Jogos, nadadores chineses que tinham testado positivo ganharam medalhas em cinco eventos, incluindo três ouros.

Após as revelações, a WADA e o órgão que organiza a natação anunciaram revisões do tratamento dos casos. Mas isso só levantou novas preocupações. A WADA, já sob críticas de atletas e treinadores, foi obrigada a responder a alegações de que seu promotor escolhido a dedo carecia de independência. Enquanto isso, a World Aquatics enfrentou acusações de um membro de seu próprio grupo consultivo antidoping de que tinha sido "inexplicavelmente e forçadamente excluído da revisão".

Diante da indignação, os oficiais da WADA buscaram se defender em uma série de reuniões públicas e privadas, incluindo uma teleconferência com jornalistas, um fórum com centenas de atletas e uma videoconferência apressadamente agendada com seus próprios membros do conselho.

Em uma dessas chamadas, o conselheiro geral da WADA, Ross Wenzel, olhou diretamente para a câmera do computador e disse aos membros do conselho que não houve doping por parte dos nadadores chineses.

Embora não esteja claro o quanto Wenzel sabia sobre os detalhes no relatório da Chinada que tinha sido compartilhado com a WADA, ele e outros oficiais da agência apoiaram repetidamente sua decisão de absolver os nadadores, apontando para uma estatística poderosa: nenhum dos nadadores chineses, disse Wenzel aos membros do conselho, produziu um resultado positivo para doping nos três anos anteriores ao incidente de 2021, apesar de estarem "sujeitos a testes significativos, se não massivos".

O que Wenzel não compartilhou nessas reuniões em abril e início de maio foram os registros de doping dos nadadores antes de 2018. Mas a WADA –que havia recebido o relatório secreto chinês em 2021– já sabia há anos que a China havia absolvido os três nadadores com testes positivos para clenbuterol em 2016 e 2017.

Em seu relatório, a China até identificou os três atletas pelo nome: Wang Shun, que nas Olimpíadas de Tóquio se tornou o segundo homem chinês a ganhar uma medalha de ouro individual na natação; Qin Haiyang, o atual detentor do recorde mundial nos 200 metros peito masculino; e Yang Junxuan, que tinha 14 ou 15 anos na época de seu teste positivo em 2017, mas acabou ganhando medalhas de ouro e prata nos Jogos de Tóquio.

Em abril, Yang estabeleceu o recorde nacional chinês nos 100 metros livre feminino.

Como a WADA observou em seu comunicado na sexta-feira, o problema dos resultados positivos para clenbuterol por contaminação se tornou tão comum que a WADA alterou suas diretrizes em 2019: A droga continuaria sendo proibida e considerada na categoria que acarreta as penalidades mais severas, mas o limite para um resultado positivo foi elevado.

Ainda assim, de acordo com as regras e procedimentos da WADA na época, os atletas que alegavam contaminação por clenbuterol eram obrigados a identificar a fonte do alimento contaminado que haviam consumido e obter provas de que estava realmente contaminado. Isso era um requisito difícil de cumprir, e muitos atletas não conseguiram fazê-lo —frequentemente resultando em suspensões de vários anos.

Mesmo que os atletas chineses fossem capazes de provar a contaminação, no entanto, de acordo com as regras em vigor em 2016 e 2017, a agência antidoping de seu país era obrigada pelo código da WADA a divulgar publicamente que haviam testado positivo. E se o atleta tivesse testado positivo durante uma competição, seus resultados deveriam ser retirados dos registros oficiais.

No entanto, no caso dos três nadadores chineses, não há indicação de que a agência antidoping da China tenha seguido essas regras, nem há nada no registro público que documente que os atletas testaram positivo.