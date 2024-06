Los Angeles-2028 colocará piscina em estádio da NFL, e natação olímpica terá público de 38 mil

The New York Times

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles, prometeram ter o programa esportivo mais ambicioso de todos os tempos e vender mais ingressos do que qualquer outro Jogos.

Agora eles querem ser ainda maiores.

A LA28, o comitê organizador, anunciou na sexta-feira (21) que a competição de natação nos Jogos de 2028 será realizada no SoFi Stadium, o lar dos Rams e Chargers, as duas equipes da NFL da cidade. Haverá 38 mil assentos para os fãs, o dobro do tamanho dos locais típicos usados na maioria dos eventos de natação olímpica –que, juntamente com a ginástica e o atletismo, são um dos maiores atrativos das Olimpíadas.

"Colocar um desses três grandes esportes olímpicos em um local espetacular foi francamente uma oportunidade boa demais", disse Casey Wasserman, presidente do comitê organizador.

SoFi Stadium durante o Super Bowl, disputada entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams; local também deverá receber jogos da Copa do Mundo de futebol em 2026 - Mario Azuoni - 13.fev.22/Reuters

A decisão de transferir os eventos de natação para o reluzente SoFi Stadium é um reflexo da economia de sediar as Olimpíadas. A maioria é fortemente financiada por governos e inevitavelmente incorre em bilhões em custos extras. Os Jogos deste ano, que começam em Paris no final de julho, podem se equilibrar, sugeriram os oficiais.

Os organizadores de Los Angeles não estão recebendo dinheiro público direto e planejam financiar seu orçamento de US$ 6,9 bilhões (R$ 37,4 bilhões) com fontes privadas e patrocinadores, replicando a estrutura da última vez que a cidade sediou as Olimpíadas, em 1984. Os Jogos daquele ano também foram financiados por fontes privadas e acabaram com um lucro de cerca de US$ 250 milhões.

Até agora, a obtenção de patrocínio para os Jogos de 2028 tem progredido lentamente, com apenas Comcast e Delta oficialmente inscritos como patrocinadores de alto nível.

Uma chave para o sucesso financeiro poderia ser os próprios eventos.

Os organizadores esperam gerar cerca de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,5 bilhões) em receita de ingressos olímpicos, com US$ 56 milhões provenientes dos eventos de natação, de acordo com projeções que enviaram como parte de sua candidatura para sediar os Jogos. A transferência da competição de natação de um local temporário com capacidade de 17,5 mil construído no estádio de beisebol da Universidade do Sul da Califórnia para o SoFi Stadium poderia aumentar significativamente o valor em dólares.

"Não tenho dúvidas de que será o maior encontro de natação já realizado na história deste país e, talvez, o encontro de natação mais espetacular de todos os tempos", disse Wasserman.

O plano não é infalível e tem um efeito cascata em vários outros esportes e locais.

As piscinas de competição e aquecimento precisarão ser cobertas para que a cerimônia de abertura possa ser realizada no SoFi Stadium. Levará dias para transformar o estádio de volta em um local de natação, o que significa que essas competições não podem ocorrer durante a primeira semana das Olimpíadas, quando geralmente ocorrem. Em vez disso, o atletismo, que será realizado no Los Angeles Memorial Coliseum, acontecerá durante a primeira semana, e a natação será disputada durante a segunda.

Em 2017, quando Los Angeles foi escolhida para sediar as Olimpíadas de 2028, o SoFi Stadium ainda estava a alguns anos de ser concluído, e o plano original para a hospedagem previa que o estádio seria usado apenas para o tiro com arco e as cerimônias de abertura e encerramento. Agora o tiro com arco será em um novo local.

Os esforços para atrair multidões cada vez maiores para eventos de natação já estão em andamento.

As eliminatórias dos EUA para as Olimpíadas de Paris estão sendo realizadas no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis, lar do Indianapolis Colts da NFL. A USA Swimming, o órgão nacional que governa o esporte, considerou propostas de vários estádios atuais e antigos da NFL para as eliminatórias, que anteriormente eram realizadas em uma arena com capacidade para 14 mil pessoas em Omaha, Nebraska, com o objetivo de que o evento deste ano fosse um teste para o que a LA28 estava planejando nos bastidores, disse Wasserman.

Tim Hinchey, CEO da USA Swimming, reconheceu o risco de transferir as eliminatórias para um local maior, mas esperava que isso compensasse através das vendas de ingressos e no crescimento do interesse e participação no esporte rumo às Olimpíadas de 2028. Nenhuma das sessões esgotou os 30 mil assentos disponíveis, mas as 22.209 pessoas que compareceram às finais de quarta-feira à noite foram a maior multidão a assistir a uma competição de natação em ambientes fechados, e as multidões para as sessões preliminares matinais também estabeleceram recordes de público.

"Foi uma energia que eu não havia sentido neste tipo de competição, mesmo em uma competição internacional, antes", disse Katie Ledecky, que venceu facilmente a final dos 1.500 metros livre na quarta-feira. Sete vezes medalhista de ouro olímpica, Ledecky faz parte do conselho da LA28 e disse que espera competir em sua quinta Olimpíada em Los Angeles.

Os organizadores de Los Angeles estavam presentes em Indianápolis para aprender mais sobre a realização de natação em um estádio de futebol. Wasserman alertou que locais maiores podem não ser necessariamente a opção padrão para todos os eventos olímpicos no futuro.

"Há muitos estádios excelentes no mundo", disse Wasserman. "Apenas uma cidade provavelmente é capaz de ter um SoFi, e essa cidade é LA."

Uma série de outras mudanças de local foram anunciadas na sexta-feira, que os organizadores disseram que ajudariam a gerar mais de US$ 150 milhões em economia e receita para 2028.

O basquete será transferido para o Intuit Dome, onde os Clippers jogarão, saindo do Crypto.com Arena, onde os Lakers jogam.

Outros esportes serão transferidos para fora do sul da Califórnia. As competições de softbol e canoagem slalom serão realizadas em Oklahoma City. Os organizadores citaram como razões para a mudança a falta de instalações existentes aceitáveis e o compromisso de construir o menor número possível de novas instalações.