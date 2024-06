'Pelo Palmeiras, está vendido', diz Leila Pereira sobre Dudu

São Paulo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que o ciclo de Dudu no clube chegou ao fim. De acordo com a dirigente, foi o próprio atacante, de 32 anos, que procurou o Cruzeiro para iniciar uma negociação, que a mandatária da equipe alviverde espera que ele honre agora.

Em entrevista ao canal SporTV, Leila contou que foi procurada por seu diretor de futebol, Anderson Barros, que a informou sobre ter recebido uma proposta do time mineiro. A oferta seria por um contrato de quatro anos, com um salário superior ao que ele recebe atualmente —no Palmeiras, ele tem contrato até o fim de 2025.

"Eu soube depois que quem procurou o Cruzeiro foi o Dudu, mas soube pelo [Alexandre] Mattos [CEO do Cruzeiro]. Não adiantava o Dudu estar falando, eu precisava de uma proposta formal. Em momento nenhum tentamos negociar. Ele tem contrato até janeiro de 2025. O Dudu conversou outras vezes com o Barros com o intuito de sair do Palmeiras. Conversou como Abel. Há mais de 20 dias sabíamos dessa movimentação. Quem pediu para sair foi o jogador", afirmou Leila.

Dudu, diz o Cruzeiro, está de saída do Palmeiras - Carla Carniel - 4.jun.23/Reuters

Ainda de acordo com a presidente palmeirense, as três partes —Palmeiras, Cruzeiro e Dudu— chegaram a um acordo. "Todos decidiram que o melhor para todos era aceitar. Eu aprovei, o Cruzeiro deu ok também e aí aconteceu o imbróglio que o Dudu falou que ia e depois não ia mais. Formalmente, a gente não foi informado que ele voltaria atrás. Ele tem um compromisso e eu espero que ele honre o compromisso com o Palmeiras e o Cruzeiro", disse a dirigente.

No sábado (15), o Cruzeiro surpreendeu ao anunciar a contratação do atacante Dudu. O clube mineiro disse ter chegado a um acordo pela transferência de maneira definitiva.

"Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Dudu voltará a ser atleta do clube após passar por exames e formalizar o novo contrato. O Cria da Toca é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana", dizia o texto publicado pela agremiação celeste.

O comunicado não oferecia detalhes sobre os valores envolvidos no negócio. Após o anúncio, porém, o jogador teria recuado e decidido ficar no time paulista.

As declarações da presidente do Palmeiras criaram nova reviravolta, e a permanência de Dudu no Palmeiras é novamente dada com muito improvável.

Ídolo histórico do Palmeiras, Dudu está fora de ação desde agosto do ano passado, quando sofreu uma ruptura de ligamento no joelho direito. Recuperado, chegou a ir ao banco de reserva na partida mais recente de sua equipe, porém não foi acionado.

Contratado pela formação paulistana em 2014, o goiano teve um período de empréstimo ao Al Duhail, do Qatar, entre 2020 e 2021. Com a camisa verde, conquistou duas edições do Campeonato Paulista, quatro do Campeonato Brasileiro, uma da Copa do Brasil, uma da Supercopa do Brasil, uma da Copa Libertadores e uma da Recopa Sul-Americana.

Ele esteve também no início das campanhas que levaram o Palmeiras ao título do Paulista e da Libertadores de 2020. Dessa forma, o clube também o inclui na galeria de campeões desses torneios.