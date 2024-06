Cruzeiro surpreende e anuncia contratação de Dudu, ídolo do Palmeiras

São Paulo

O Cruzeiro surpreendeu e anunciou, na tarde de sábado (15), a contratação do atacante Dudu. O clube mineiro disse ter chegado a um acordo com o atleta de 32 anos e com o Palmeiras pela transferência de maneira definitiva.

"Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Dudu voltará a ser atleta do clube após passar por exames e formalizar o novo contrato. O Cria da Toca é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana", diz o texto publicado pela agremiação celeste.

O comunicado não oferecia detalhes sobre os valores envolvidos no negócio. Até a publicação deste texto, o jogador e o time alviverde ainda não tinham se manifestado nem respondido aos contatos da reportagem.

O Palmeiras espera a conclusão de trâmites burocráticos para se posicionar. Mas alguns de seus dirigentes tratam a transferência como concretizada e apontam as condições oferecidas pelo Cruzeiro.

Apesar dos problemas físicos recentes, o atacante deverá receber cinco anos de contrato, com a possibilidade de renovação por mais um, no caso de metas atingidas. O salário também é superior ao que o atleta vinha recebendo na equipe de São Paulo.

Ídolo histórico do Palmeiras, Dudu está fora de ação desde agosto do ano passado, quando sofreu uma ruptura de ligamento no joelho direito. Recuperado, chegou a ir ao banco de reserva na partida mais recente de sua equipe, porém não foi acionado.

Contratado peça formação paulistana em 2014, o goiano teve um período de empréstimo ao Al Duhail, do Qatar, entre 2020 e 2021. Com a camisa verde, conquistou duas edições do Campeonato Paulista, quatro do Campeonato Brasileiro, uma da Copa do Brasil, uma da Supercopa do Brasil, uma da Copa Libertadores e uma da Recopa Sul-Americana.

Ele esteve também no início das campanhas que levaram o Palmeiras ao título do Paulista e da Libertadores de 2020. Dessa forma, o clube também o inclui na galeria de campeões desses torneios.