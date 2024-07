Adiamento do triatlo pega torcedores de surpresa

Paris

Espectadores decepcionados descobriram apenas às 8h desta terça-feira (30), ao chegar à ponte Alexandre 3º, que a prova de triatlo tinha sido adiada, quatro horas antes da largada, para o dia seguinte, devido às más condições da água do rio Sena.

Os mexicanos Jorge e Nadia chegaram na véspera, provenientes de Nice, no sul da França, com a filha Elisa, 10. Ela segurava um cartaz com um coração e a inscrição "México". "Levantamos muito cedo para estar aqui, apoiando nossos competidores, com nosso cartaz e tudo, e acabamos de saber que foi cancelado", lamentou Nadia.

Jorge disse que a família pretende voltar na quarta-feira: "É muito incômodo. Espero que amanhã não cancelem de novo."

Espanhol de Granada, José Miguel Hidalgo pratica triatlo e levou a filha, Paula, 16, também triatleta, para assistir à prova de graça - há arquibancadas pagas apenas sobre a ponte Alexandre 3º; no restante do percurso, o acesso é gratuito.

"Estávamos com muita vontade de ver", contou Hidalgo. "Ontem à noite viemos escolher um lugar para ficar, porque os ingressos estão impossíveis. Queríamos ver à beira do Sena, e não havia nenhum tipo de informação, nem um cartaz. Não vamos poder aproveitar amanhã, porque nosso voo sai muito cedo."

Rio Sena nos arredores da ponte Alexandre III, onde deve acontecer no dia seguinte a prova do triatlo masculino - Mathilde Missioneiro/Folhapress

As amigas Mathilde, Emma e Élisabeth acordaram cedo e pedalaram meia hora do 19º distrito de Paris até o 7º, onde fica a ponte. Ficaram surpresas ao descobrir o adiamento. Mas estavam conformadas. "O dia está lindo para andar de bicicleta", disse Emma.

Às 8h da manhã, a temperatura em Paris já era de 22 graus. A previsão é de máxima de 35 graus, o que levou as autoridades de saúde a recomendar que a população se precaveja contra o calor.

O sol forte pode ajudar os organizadores, pois mata bactérias na superfície da água, o que melhora a qualidade da água do rio.

Lionel Cheylus, porta-voz da ONG Surf Rider, disse ter recebido a informação de que a quantidade de bactérias na água do Sena é, atualmente, o dobro do máximo considerado aceitável para a realização da competição.

A Surf Rider vinha fazendo medições independentes da qualidade da água do Sena, mas desde o último dia 15 foi impedida de ter acesso ao trecho do rio onde deve ocorrer - ou não - o triatlo.