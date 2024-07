Aeroporto franco-suíço é evacuado por ameaça de bomba

Paris

O aeroporto de Basileia-Mulhouse, na França, próximo à fronteira com a Suíça, foi evacuado na manhã desta sexta-feira (26), no horário local, devido a uma ameaça de bomba, em mais um incidente de segurança no dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

Todos os voos foram suspensos e um esquadrão antibombas iniciou uma inspeção do saguão. Até o início da tarde, o tráfego não tinha sido retomado.

Policiais franceses fazem segurança do entorno do Museu do Louvre, nesta sexta, antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas - Abdul Saboor/Reuters

No último ano, as operações do mesmo aeroporto foram interrompidas diversas vezes por ameaças semelhantes.

O aeroporto recebe 7 milhões de passageiros por ano e é o sexto maior da França. É administrado conjuntamente por franceses e suíços. Atende principalmente as cidades de Basileia, na Suíça; Mulhouse, na França; e Friburgo, na Alemanha.

Uma série de atentados a instalações da SNCF, a rede ferroviária francesa, na madrugada desta sexta, são um "ataque maciço" coordenado para prejudicar os Jogos Olímpicos, segundo o governo francês.

Em diversos pontos no entorno de Paris, cabos elétricos da rede foram cortados e queimados. Isso levou a fortes perturbações no tráfego ferroviário da França, atingindo 250 mil passageiros.

Não se sabia ainda, às 10h de Paris (5h de Brasília), quem estaria por trás da tentativa de sabotagem olímpica, no dia da abertura oficial dos Jogos