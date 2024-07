Berçário inédito na Vila Olímpica foi iniciativa de ex-atleta multicampeã

São Paulo

Competidora em cinco edições de Jogos Olímpicos e medalhista 11 vezes, a ex-velocista americana Allyson Felix estará presente em Paris-2024 fora das pistas. Ela faz parte da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional (Cacoi), que criou neste ano —e pela primeira vez na história— um berçário dentro da Vila Olímpica.

A iniciativa, encabeçada por Felix e atendida pelo COI e pelo comitê organizador dos Jogos, tem como objetivo oferecer um ambiente seguro para que os atletas possam passar tempo com seus filhos durante as competições. O espaço é direcionado a crianças que usam fraldas ou estão em fase de amamentação.

Primeiro berçário dos Jogos Olímpicos foi iniciativa da americana Alysson Felix, a maior campeã da história do atletismo - Aurelien Meunier - 17.jul.24/Divulgação/COI

"Muitos atletas estão equilibrando suas carreiras no esporte com a família. Sei como é isso, porque competi os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 como mãe de uma criança pequena", disse, em comunicado, a presidente do Cacoi e medalhista olímpica de hóquei no gelo pela Finlândia, Emma Terho.

O COI anunciou em maio o patrocínio de uma marca, que fornece lenços umedecidos e fraldas ao berçário, localizado em uma área da Vila Olímpica chamada Village Plaza.

O COI disponibilizou um formulário para as famílias interessadas em utilizar o espaço, que fica aberto diariamente das 9h às 21h, se inscreverem. No momento, não há mais horários disponíveis.

Allyson Felix acumula medalhas olímpicas e mundiais nos 200 m, 400 m e revezamentos. Pessoa mais condecorada de todos os tempos no atletismo, ela superou o número de medalhas de Usain Bolt 11 meses após dar à luz em uma cesárea de emergência, em novembro de 2018. Em Tóquio-2020, ela ainda conquistou o ouro nos 4 x 400 m e o bronze nos 400 m rasos.

Allyson Felix, vencedora de 11 medalhas olímpicas, fotografada em Los Angeles, nos Estados Unidos - David Swanson - 7.ago.22/Reuters

"[Competir sendo mãe] Foi difícil de formas que eu não esperava [...], ficar em hotéis, lavar mamadeiras, alimentar meu bebê em estádios, [pensar em] quem vai cuidar do bebê", afirmou Felix à NBC Olympics. "Foi desafiador, mas eu aprendi muito sobre como as coisas podem melhorar."

Aposentada das pistas desde 2022, a americana foi mãe pela segunda vez em abril deste ano. Ela segue trabalhando para arrecadar investimentos de apoio a mães atletas e à saúde materna de mulheres negras e para garantir iniciativas como o berçário nas competições.

"É uma mudança de cultura", acrescentou ela. "E está dizendo que a maternidade não é o fim; se você escolher ser mãe no meio da sua carreira, você ainda pode ter performances incríveis."