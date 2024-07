Teddy Riner e Marie-José Pérec: quem são os escolhidos que acenderam a pira olímpica de Paris-2024

São Paulo

Os tricampeões olímpicos Teddy Riner, do judô, e Marie-José Pérec, do atletismo, ambos nascidos em Guadalupe, território francês na região do Caribe, foram os escolhidos para acender a pira olímpica dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Com o recorde de 11 títulos mundiais e uma invencibilidade que durou quase uma década, o gigante francês é apontado por muitos o maior judoca da história do esporte. É algo como o Pelé do judô.

Embora tenha sofrido algumas derrotas ao longo dos últimos anos, Riner chega aos Jogos de Paris, dentro de casa, como o principal nome da categoria acima de 100 kg, podendo igualar o recorde de vitórias em Olimpíadas do japonês Tadahiro Nomura que já dura 20 anos.

Teddy Riner and Marie-Jose Perec acendem a pira olímpica dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 - Mike Blake/Reuters

Entre setembro de 2010 e fevereiro de 2020, "Teddy Bear" ou "Big Ted", como é carinhosamente conhecido devido ao seu porte físico corpulento, alcançou a impressionante marca de 154 vitórias em sequência. Conquistou o ouro olímpico na edição de Londres, em 2012, e na do Rio de Janeiro, em 2016, além de outros seis títulos mundiais.

Na França, terá a chance de igualar o recorde olímpico de três ouros individuais do judoca japonês Tadahiro Nomura, que venceu em Atlanta-1996, Sydney-2000 e Atenas-2004, na categoria até 60 kg.

"Meu objetivo principal é a medalha de ouro, como sempre foi, e conquistá-la em casa é algo que me fascina", afirmou o judoca francês no início de 2023, durante um período de treinamentos no Brasil. Ele esteve novamente no país em dezembro, com o objetivo de aprimorar as técnicas de luta de chão, se valendo da habilidade de companheiros de treino especializados no jiu-jitsu.

Marie-José Pérec, por sua vez, é uma ex-atleta que ganhou o ouro em Barcelona-1992 nos 400 metros. Em Atlanta-1996, venceu tanto os 200 m quanto os 400 m. Também foi bicampeã mundial na prova de 400 m, em 1991 e 1995.

Em Sydney-2000, aos 32 anos, quando defenderia seus títulos olímpicos, Perec surpreendeu o mundo ao desistir de participar da competição apenas alguns dias antes do início dos Jogos.

Na ocasião, ela fez duras críticas à imprensa australiana que, segundo ela, publicou matérias que tentaram desestabilizá-la emocionalmente para beneficiar a corredora da casa Cathy Freeman, que acabou ficando com o ouro nos 400 m na ocasião.

A corredora também disse na época que chegou a ser ameaçada no hotel em que estava hospedada na capital australiana e que foi diversas vezes insultada pela população local.

Depois do episódio na Austrália, ela não voltaria a conquistar grandes resultados em campeonatos internacionais, prejudicada também por uma série de lesões. Em 2004, anunciou a aposentadoria das pistas.

Encerrada a carreira como atleta, Pérec passou a atuar como consultora e comentarista para periódicos como o L'Équipe e a emissora RTL.